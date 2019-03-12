Yarın bazı yollar, Küçük'ün cenazesi nedeniyle trafiğe kapatılacak

Polis, merhum Başbakan İrsen Küçük’ün yarınki cenaze töreni nedeniyle Lefkoşa’da bazı yolların trafiğe kapatılacağını, bazı noktalarda ise trafikteki akışın kontrollü olacağını duyurdu.

Polisin açıklamasına göre, 09.00- 11.30 saatleri arasında kapalı olacak yollar şöyle:

“Cemal Gürsel Caddesi’nin Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünden Şehitler Abidesine kadar olan kısmı, Bedrettin Demirel Caddesi’nin, Şehitler Abidesi ile KKTC Merkez Bankası arasında kalan kısmı, İkinci Selim Caddesi’nin Ledra Palas trafik ışıklarından Şehitler Abidesi’ne kadar olan kısmı, Sarayönü Sokak’ın Ledra Palas trafik ışıklarından Sarayönü UBP merkezine kadar olan kısmı.”



Polisin açıklamasına göre, saat 10.30’dan defin işleminin bitimine kadar Fuar Kavşağı ile Yakın Doğu Çemberi arasındaki ulaşım, yolun sağ şeridinden sadece Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yönüne gidiş olarak verilecek.

YDÜ’den çıkan araçlar ise Dikmen istikametine yönlendirilecek. Dikmen’den Lefkoşa’ya gelmek isteyen sürücüler için ulaşım Boğazköy veya Taşkent üzerinden sağlanacak. Ayrıca cenaze aracının seyri sırasında, güzergâh üzerinde bulunan bazı kavşaklar kısa süreliğine trafik akışına kapatılacak.