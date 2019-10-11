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Yarın bazı bölgelerde telefon ve internet bağlantılarında kesinti olacak

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Yarın bazı bölgelerde telefon ve internet bağlantılarında kesinti olacak
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, fiber optik kablo üzerinde yapılacak yenileme çalışmasından dolayı yarın bazı bölgelerde telefon santrallarından hizmet alan abonelerin internet ve telefon hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 08.00-12.00 arasında gerçekleşecek kesintiden, Ercan Hava Alanı, Değirmenlik, Yeniceköy, Balıkesir, Paşaköy ve Kırıkkale etkilenecek.

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