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Yarın Atatürk Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapanacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi, Pazar günü 8. Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun başlangıç, bitiş ve toplanma noktası olan Lefkoşa Türk Belediye binası önünde yapılacak ön hazırlıklar için Atatürk Caddesi’nin bir bölümünün yarın trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Yarın Atatürk Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapanacak
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LTB’den verilen bilgiye göre, belitilen yol 17.00-20.00 arası trafik akışına kapalı olacak. 

Ayrıca 11 Kasım Pazar günü, Lefkoşa Türk Belediye binası önü sabahın erken saatlerinden itibaren, tüm yarışma ve etkinlikler tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacak. .

Pazar günü ilk yarış olan 21 kilometre Yarı Maratonu sabah saat 07.00’de, 10 kilometre saat 09.30’da ve 4 kilometre  Halk Koşusu isesaat10.30’da başlayacak. 

21 Km. Yarı Maraton öncesinden başlayarak, yol koşu güzergahlarında ve özellikle geçiş noktalarında Trafik Polisi ile LTB Zabıta ekiplerinin kontrolünde olacağı, 21 kilometre ve 10 kilometre koşularının,yolun tamamen trafiğe kapatılması veya Trafik Polisi’ninkontrollü geçiş yönlendirmesi ile gerçekleştirileceği belirtildi. 

11 Kasım Pazar günü, tüm yarışlar ve etkinlik tamamlana kadar Lefkoşa’da bulunan ve belirtilen güzergahları kullanacak yurttaşların görevlilere, işaret ve işaretçilere uymaları istendi. 

Maraton boyunca acil durumlarda0548 886 08 48 numaralı telefona ulaşılabilecek. 

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