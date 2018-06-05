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"Yargıya müdahale sonucu yargıcın istifası kırılma noktası"

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"Yargıya müdahale sonucu yargıcın istifası kırılma noktası"
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Türkiye ve KKTC makamlarının yargıya müdahalesi sonucu bir yargıcın istifa ettiğini” savunarak, bunun ülke tarihine geçen çok önemli bir “kırılma noktası” olduğunu ifade etti.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “yasama ve yürütmeyi tamamı ile kontrol eden Ankara hükümetinin para tehdidi ile her istediğini yaptırmakta olduğunu, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, polis teşkilatı ve Merkez Bankası’nın Türkiye’ye bağlanmış olup tüm hareketlerin internet üzerinden takip ve kontrol edildiğini” ileri sürdü.
Okulların da Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması için çalışma yapılmakta olduğunu öne süren Elcil, entegrasyon faaliyetlerinin devam ettiğini, Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’ye bağlama faaliyetleri çerçevesinde şimdi de yargının Türkiye’ye entegrasyonu için düğmeye basıldığını savundu.
Elcil, “Özellikle Afrika gazetesine yönelik Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösteren açıklaması, yapılan saldırıya katılanların TC makamlarınca olağanüstü gayret sarf edilerek korunması bu müdahaleyi açıkça ortaya koymaktadır” dedi.
Elcil, “İstifa eden yargıcı cesaretinden ve yurtseverliğinden dolayı kutlar, TC’nin garantörlüğünün ne demek olduğunu bize gösterdiği için teşekkür ederiz” ifadelerini de kullandı

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