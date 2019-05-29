Yargıya güveni sarsacak yayım yapmak suç

Yüksek Mahkeme, yargıya zarar verecek, güveni sarsacak yorumlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti ve bu tür yayınların suç olduğunu belirtti

Kıbrıs Gazetesi, Friedrich Ebert Vakfı akademisyenleri Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan’ın hazırladığı “2018 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu”na göre iş insanlarının yüzde 89'unun KKTC’de rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşündüğünü belirten bir haber yayınladı.

KTTO’ya kayıtlı 373 iş insanıyla görüşüldüğü belirtilen haberde ankete katılan iş insanlarının yargıya olan inançlarının güçlü olmadığı belirtildi.

Habere göre 'Kamu kaynaklarını istismar eden bakanları/yetkilileri yargılayacak güce sahip bağımsız bir yargı var mı' sorusuna 'evet' cevabı verenlerin oranı sadece yüzde 36. 'Evet' cevabı verenlerin içindeyse sadece yüzde 21'lik kesim yargının yolsuzluğu engellemekte 'çok etkili' olduğunu düşünüyor.

Haberde rüşvet ya da el altından fazladan ödeme yapmanın', 'çok yaygın' olduğu yerler en çoktan en aza doğru şu şekilde sıralandı:

'Kamuya ait arazi ve binaların tahsisi ve kiralanması' (yüzde 49); 'Teşvikler' (yüzde 48); 'Kamu bankalarından kredi alırken' (yüzde 43); 'Kamu ihaleleri ve izinler' (yüzde 43); 'Gümrük işlemleri' (yüzde 41); 'Tapu işlemleri' (yüzde 39); 'Şehir planlama' (yüzde 38); 'Yıllık vergi ödemeleri' (yüzde 38); 'İthalat ve ihracatla ilgili işlemler' (yüzde 37); 'Yargı kararlarını etkilemek için' (yüzde 32); ve 'Devletten elektrik, su ve telefon gibi hizmetleri alırken' (yüzde 27).

Bu yayına tepki gösteren Yüksek Mahkeme, yargıya zarar verecek, güveni sarsacak yorumlardan kaçınılması gerektiği konusunda uyararak, “Ciddi bir önyargı veya sorunla karşılaştığını düşünen kişiler şikayetlerini yazılı olarak Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na yapmalı” açıklamasında bulundu.

Yüksek Mahkeme, yargıyı aşağılayacak, küçük düşürecek, yargıya güveni sarsacak yayın yapmanın suç olduğunu da hatırlattı.

‘Şeffaflık veya yolsuzlukların üzerine gidilmeli’ iddiasıyla kamuoyu araştırmaları yapıldığını belirten Yüksek Mahkeme, bu kamuoyu araştırmalarının yargıyı yıpratma izlenimi verdiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme, yazılı açıklamasında, son günlerde muhtelif vesilelerle gazetelerde yargıyla ilgili yorum yapıldığına işaret etti.

“YARGIYA GÜVENİ SARSACAK YAYIM YAPMAK SUÇ”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Son günlerde muhtelif vesilelerle gazetelerde yargıyla ilgili yorum yapıldığı gözlenmektedir.

“Fasıl 154 Ceza Yasası, yargıyı genel olarak aşağılayacak veya küçük düşürecek, yargıya güveni sarsacak yayım yapmayı suç olarak düzenlemektedir. Bazı gazetelerin birbirleriyle kavga ederken, bunu yargı üzerinden yapmaları kabul edilebilir değildir. Yargıyı etkilemek için yayım yapıldığı iddia edilerek böyle algı yaratılmaya çalışılması yanlıştır.”

(KAMUOYU YOKLAMALARI…) “YARGININ YIPRATILMASININ HEDEFLENDİĞİ İZLENİMİ VERİYOR”

Açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Buna ilaveten şeffaflık veya yolsuzlukların üzerine gidilmeli mesajlarıyla yapıldığı ileri sürülen kamuoyu yoklamalarıyla cevabın hangi olguya dayandığı belirtilmeyen sorular yöneltilerek yargının yıpratılmasının hedeflendiği izlenimi verilmektedir. Yargıda rüşvet veya yolsuzluk olduğunu ima ederek cevap veren 373 Ticaret Odası üyesinin yargıda rüşvet olduğuna dair yüzde 32 oranındaki görüşünün nereye dayandırıldığının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Rüşvet veya yolsuzluk çok ciddi suçlar kapsamındadır. Kendi ülkesinin yargısıyla ilgili böyle bir algısı olan bir vatandaşın şikayetini şahsen Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na yapması gerekmektedir. Bunu yapmayan vatandaşlık görevini yerine getirmemektedir.”

“Yargıya zarar verecek veya yargıyı herhangi bir görüşle taraf yapacak veya yargıya güveni sarsacak yorumlardan kaçınılması” uyarısında bulunan Yüksek Mahkeme’nin açıklamasında “Ciddi bir önyargı veya sorunla karşılaştığını düşünen kişilerin şikayetlerini yazılı olarak Yüksek Mahkeme Başkanlığı2na yapmaları gerektiği önemle duyurulur” ifadeleri de yer aldı.