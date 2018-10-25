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“Yargıya başvurabilirim”

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Dokunulmazlığı kaldırılan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, kararı Yüksek İdare Mahkemesi’ne götürmeyi düşündüğünü açıkladı

“Yargıya başvurabilirim”
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UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, BRT’de katıldığı Sabah Haber programında dokunulmazlığının kaldırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin de evet oyu kullandığı kararı Yüksek İdare Mahkemesi’ne götürmeyi düşündüğünü belirten Çaluda, buna gerekçe olarak da “kararın siyasi” olması iddiasını gösterdi.

Çaluda, hükümetin büyük yolsuzluk dosyalarını gündeme getiremeyeceği gerekçesiyle kendisini hedef aldığını savundu ve bu durumu eleştirdi.

Aytaç Çaluda, parti ve şahıs ayırmaksızın Meclise gelecek her türlü dokunulmazlığın kaldırılması önerisini ciddi iddialar ve kanıtlar olması halinde onaylayacağını da kaydetti.

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