Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, KKTC’de kurumlara duyulan güvenin başında yargının geldiğini söyleyerek “Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm olumsuzluklara rağmen yargının geneldeki intibası güven verici ve olumlu. Bu anlamda yargının kredisi yüksek ama sonsuz değil.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, KKTC’de kurumlara duyulan güvenin başında yargının geldiğini kaydederek, “Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm olumsuzluklara rağmen yargının geneldeki intibası güven verici ve olumlu” dedi.

Yargının bu anlamdaki kredisinin yüksek olduğunu söyleyen ve “Bu kredi sonsuz değil” uyarısında bulunan Esendağlı, “Mahkeme hizmetleriyle muhatap olan insanlardan eleştiriler geldiğini gözlemlemekteyiz. Bu bir uyarıdır, bunların mutlaka dikkate alınması, yargıya olan güvenin yitirilmemesi için mutlaka çaba sarf edilmesi gerek” dedi.

Mahkemelerle ilgili en yoğun eleştirinin “yargıdaki gecikme” ile ilgili olduğunu söyleyen Esendağlı, “Kamuoyu neticeyle ilgileniyor ama doğru analizi yapabilmemiz için konuyu süreç olarak ele almamız gerek. Bu sürecin hangi noktalarında sorun yaşadığımıza dair doğru analize ihtiyaç var. Ancak teşhis doğru konursa tedavi doğru olur” dedi.

Esendağlı, Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik’in anısına bu yıl on ikinci kez düzenlenen makale yarışmasının ödül töreninde konuştu. Ödül ve plaket takdimine geçilmeden önce konuşan Esendağlı, ilk önce Mehmet Ali Şefik’ten söz etti.

“MEHMET BEY ARAMIZDAN AYRILMASAYDI YARGININ SON 15 YILLIK TARİHİ BAŞKA TÜRLÜ YAZILIRDI”

Şefik’in genç ve başarılı avukatların teşvik edilmesine verdiği öneme değinen Esendağlı, “Mesleğe yeni başladığım yıllarda Mehmet Beyin baro sınavında başarılı olan avukatları sorduğunu, onları şahsen tanımak istediğini çok net hatırlıyorum” dedi.

Mehmet Ali Şefik’in yargı camiasında önemli ve etkili bir isim olduğunu söyleyen Esendağlı, “Şahsi kanaatim ve iddiam odur ki eğer Mehmet Bey aramızdan ayrılmasaydı yargının son 15 yıllık tarihi başka türlü yazılırdı. Kaybı yargı için taşları yerinden oynattı. Ne yazık ki bu taşlar olumlu olarak oynamadı” şeklinde konuştu.

“ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ GENÇ AVUKATLARIN EĞİTİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ”

Barolar Birliği olarak önümüzdeki dönemde genç, stajyer avukatların eğitimine ve yetiştirilmesine öncelik vereceklerini kaydeden Esendağlı, şu an itibarıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bir yıllık stajını tamamlayan ancak bağımsız olarak meslek icra etmeye hazır olmayan birçok avukat olduğuna dikkat çeken Hasan Esendağlı, “Sınavları bir eğitim süreciyle bütünlemediğimiz takdirde beklenen fayda elde edilemez. Mevcut staj sistemi pratiğe yönelik eğitimi de içerecek şekilde revize edilmeli” şeklinde konuştu.

Esendağlı, genç avukatların yetiştirilmesine kıdemli avukatların yanı sıra hakimlerin de gönüllü olarak katkıda bulunacağını ifade ederek, bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini söyledi.

“YARIŞMAYA KATILIM AZ…BU ÜZÜCÜ”

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, makale yarışmasına katılımın az olduğuna işaret ederek, “Bu beni üzen bir durum. Ben ilk kez 2007’de düzenlenen yarışmaya katılanlardan biriydim. O dönemde de fazla katılım olmadı. Katılımı hiç bir dönemde istenilen düzeye getiremedik” dedi.

Konu başlığında neden “öz eleştiri” kelimesine yer verdiğine değinen, öz eleştiri yaparken kolaycılığa kaçmamak gerektiğini vurgulayan Esendağlı, “Tebliğ ve icra, Yüksek Mahkeme’nin Yüksek Adliye Kurulu’nun veya mahkemelerin sorunudur. ‘Tıkanıklık var, çözemiyorlar’ diyemeyiz. Yargıyla ilgili bir sorunda kendimizi dışarıda tutmak gibi lüksümüz yok. Ortada bir sorun varsa yargı camiasının bir sorunudur. Barolar Birliği’nin konuya yaklaşımı budur” şeklinde konuştu.

“YARGIYLA İLGİLİ İNTİBA GÜVEN VERİCİ VE OLUMLU”

KKTC’de kurumlara duyulan güvenin başında yargının geldiğini söyleyen Esendağlı, “Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm olumsuzluklara rağmen yargının geneldeki intibası güven verici ve olumlu. Bu anlamda yargının kredisi yüksek ama sonsuz değil. Mahkeme hizmetleriyle muhatap olan insanlardan eleştiriler geldiğini gözlemliyoruz. Bu bir uyarıdır, bunların mutlaka dikkate alınması güvenin yitirilmemesi için çaba sarf edilmesi gerekir” dedi.

“SÜRECİN HANGİ NOKTALARINDA SORUN YAŞADIĞIMIZA DAİR DOĞRU ANALİZE İHTİYAÇ VAR”

Mahkemelerle ilgili en yoğun eleştirinin “yargıdaki gecikme” ile ilgili olduğunu söyleyen Hasan Esendağlı, “Kamuoyu neticeyle ilgileniyor ama doğru analizi yapabilmemiz için konuyu süreç olarak ele almamız gerek. Bu sürecin hangi noktalarında sorun yaşadığımıza dair doğru analize ihtiyaç var. Teşhis doğru konursa tedavi doğru olur” dedi.

Esendağlı, konuşmasının devamında icra ve tebliğ konusunda yaşanan sıkıntılara ve bu alandaki çözüm önerilerine değindi.