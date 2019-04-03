Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret

Gönyeli'de tartışmalı alt geçitle ilgili mahkeme kararı verildi. Ara emri alan şikayetçi ailenin, duvarın yıkılması ve 2.5 milyon sterlin tazminat ödenmesi talebi reddedildi. Belediye, şikayetçi aileye 70 bin TL tazminat, 20 bin TL de dava masrafı ödeyecek

Uzun zamandır davası görülen Gönyeli’deki alt geçit ile ilgili son karar açıklandı, mahkeme, yıkım ve projeyi engelleyen talepleri reddetti.

Mahkeme. Gönyeli Belediyesi’nin 70 bin TL tazminat ve 20 bin TL'de dava masraflarını ödemesine hükmetti.

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda inşası devam eden Gönyeli alt-üst geçit projesiyle ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, evlerinin önüne 5 metrelik duvar inşa edilmesi nedeniyle gayrimenkullerinin anayola giriş- çıkışının engellendiği, her evin 500 bin sterlin değerinden 50 bin sterlin değerine düştüğü gerekçesiyle toplam 2 milyon 500 bin sterlin tazminat ödenmesi ve söz konusu duvarın yıkılması istemiyle açılan davayı reddetti.

Yıkım talebini reddederek mülklerin değer kayıpları olduğunun ispatlanamadığına hükmeden mahkeme, Mehmet Şenol ve Ahmet Şenol’a 50 bin TL özel “rahatsızlık” tazminatı ödenmesi, 5 bin TL projenin inşası aşamasında arazisine tecavüz edildiği, bu haklarını dikkate almadığı gerekçesiyle ağırlaştırıcı unsur olarak Gönyeli Belediyesi’ni 15 bin TL ağırlaştırıcı olarak toplamda 70 bin TL tazminat ödemesine emir verdi. Mahkeme, davalıların ise 20 bin TL’lik mahkeme masrafları ödenmesine, ayrıca devlet aleyhine olan davayı kaybettiklerinden davacıların 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Davanın karara bağlanmasıyla, Gönyeli alt-üst geçidi projesi önündeki engel kalktı.

Konuyla ilgili Gönyeli Belediye Başkanlı Ahmet Benli’den de açıklama geldi.

Benli’nin açıklaması şöyle:

“Gönyeli'de trafik yol güvenliğini artırmak ve trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla başlattığımız “Gönyeli Alt ve Üst Geçit Projesi” kimi çevrelerin yargıya başvurması sonucu 10 aydır kesintiye uğramıştır.

Yargı kararı, yıkım ya da projenin engellenmesi yönündeki tüm talepleri reddetmiştir. Böylece projemizin önündeki engeller tümüyle ortadan kalkmıştır.

Modern alt ve üst geçit projemiz, ayrıca kapsamlı çevre düzenlemesi için yeniden çalışmaya başlıyoruz.

Bu süreçte trafik akışında yaşanan sıkıntıyı en erken zamanda ortadan kaldıracağız. İlgili yolu kullanan herkesin sabrına, güvenine, anlayışına teşekkür ediyoruz.

Nisan 2018’de 5 milyon TL bir yatırım bütçesi ile başlattığımız projemiz, tümüyle toplum yararına ve mühendislerimizin titiz çalışması sonucu ortaya çıkmıştır.

Projemizin tamamlanması ile birlikte kentimize yaraşır çağdaş bir düzenlemeyle trafik yol güvenliğini çok daha ileriye taşıyacak; araç, yaya ve bisiklet ulaşımı için imkânları geliştireceğiz.”

