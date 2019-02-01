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Yargıçlar yemin ederek görevlerine başladı

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Yargıçlar yemin ederek görevlerine başladı
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Yüksek Adliye Kurulu tarafından yargıçlığa atanan Özge Uğraşın, Jale Dizdarlı Ergüden, Şevket Gazi ile  Dilşah Karayel ve Kıdemli Yargıçlığa atanan Yargıçlar Rauf Kürşad, Gökan Asafoğulları ve Mesut Mesutoğlu, bugün düzenlenen törende yemin etti.

Yüksek Adliye Kurulu huzurunda, Yüksek Adliye Kurulu toplantı salonunda yer alan yemin töreninde terfi alan yargıçların özgeçmişlerinin okunmasının ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik tarafından terfi alanlara cübbeleri giydirildi.Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Hukuk davalarında değil ama ceza davalarında artış görülüyor” dedi. Şefik, yargıçlara yeni görevlerinde başarılar diledi.

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