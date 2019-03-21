Yargı affetmedi

Beyarmudu’ndan kaçak olarak ülkeye giriş yaparken üzerinde 560 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Necmettin Taşkın’a 6 yıl, onu almak için bekleyen Salih Güner’e ise 5 yıl hapis cezası verildi

Beyarmudu köyü İlkokulu’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde 560 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Necmettin Taşkın ile onu almak için bekleyen Salih Güner’le ilgili davada dün karar açıklandı.

Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan ağır cezaya havale edilen her 2 sanık hakkındaki karar dün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde oturum yapan Nüvit Gazi başkanlığında, kıdemli yargıç Şerife Kâtip Kır ve yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesinde okundu.

Başkan Nüvit Gazi sanıkların itham oldukları suç ile ilgili açıklamada bulunduktan sonra işlemiş oldukları suçlardan dolayı zanlı Necmettin Taşkın’a 6 yıl, sanık Salih Güner’e de 5 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Alınan ihbar üzerine 5 Eylül 2018 tarihinde Beyarmudu köyünde pusuya yatan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Necmettin Taşkın’ı tasarrufundaki 530 gr Sentetik Cannabionoid ve 28 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile kaçak olarak KKTC’ye giriş yaparken tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklanırken, zanlı Taşkın’ı almak için bekleyen ve tasarrufunda 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran zanlı Salih Güner de suçüstü hali gereği tutuklanmıştı.