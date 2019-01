Yardıma muhtaç insanlara sıcak yuva

Kalkanlı Yaşam Evi törenle açıldı. Sağlık Bakanı Besim, hedeflerinin her ilçede mutlaka devlete ait bir yaşam evi kurulması olduğunu vurguladı

Kalkanlı Yaşam Evi’nin açılışı Başbakan Tufan Erhürman ve Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından yapıldı.

17 Aralık’ta çalışmaya başlayan merkezde şu an 20 hasta bulunuyor. Merkez 300 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek durumda.

Başbakan Tufan Erhürman konuşmasında hükümetin göreve geldiği ilk günden bu yana ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal kalkınma hedefine işaret etti.

Bunun çoğu zaman sadece ekonomiyle ilgiliymiş gibi algılandığını dile getiren Erhürman öte yandan ekonomik olarak ne kadar iyi bir noktada olunursa olunsun işin sosyal yanı eksikse gerçek anlamda modern bir devlet olunamayacağını anlattı.

Merkezin 11 aylık sürede bu noktaya geldiğini ve bu 11 ayın da nasıl bir 11 ay olduğunun ne kadar ekonomik sıkıntılarla boğuşulduğu ortada olduğunu dile getiren Erhürman Merkezin bu hale gelmesine katkı koyan kurum kuruluş şahıslar da göz önüne alındığında toplumsal seferberliğin öneminin görülebileceğini anlattı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim açılışta yaptığı konuşmada, büyük ailelerin yerini çekirdek ailelere bırakması ve ailedeki tüm fertlerin çalışmak durumunda olmasıyla aile büyüklerinin bakımıyla ilgili ihtiyaçlar ortaya çıktığını kaydetti.

İnsanların artık yaşlandıklarında kendilerine kimin bakacağıyla ilgili endişe duymaya başladığını ifade eden Besim devletin yaşlılara, çocuklara, zor durumdaki bireylere bakmak onları güvenceye almak yükümlülüğüne işaret etti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren, yaşlı aile bireylerinin bakımıyla ilgili çok sayıda vatandaştan telefon aldığını anlatan Besim bunun ülkede ciddi bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özel bakım evleri de dahil bakım evi konusunu standardize eden bir tüzük bulunmadığını kaydeden Besim, göreve gelmesiyle gerek özel gerek devletin bakım evleriyle ilgili tüzük hazırladıklarını bunun kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini anlattı.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin içinde olduğu binanın 10 sene önce özel teşebbüs tarafından turizm tesisi olarak yapıldığını ancak işletilemediğini ve devlete aktarıldığını anlatan Besim, atıl durumda kalan bu binanın yaşlı bakım evi haline getirilmesini gündeme getirdiklerinde, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun iradesiyle binanın 10 dakikada bakanlığa devredildiğini kaydetti.

Bunun hükümetin konuya olan hassasiyetini gösterdiğini anlatan Besim buraya yapılacak istihdamlar konusunda da hükümetin desteğini gördüklerini iletti.

17 Aralık’ta çalışmaya başlayan merkezde şu an 20 hasta bulunduğunu anlatan Besim, binanın 300 yatak kapasitesine kadar çıkabileceğini aktardı.

Burada çalışacak ekibe özel önem verdiklerini dile getiren ve ekibi sahneye çağırarak tanıtan Besim, şu ana kadar 22 hastabakıcıya eğitim verildiğini de söyledi.

Besim dışa açık hasta refakatçisi eğitimi verdiklerini, 100 kadar kişinin eğitildiğini kaydederek hedeflerinin hastabakıcılık yapacak her bireyin eğitimden geçmesi olduğunu dile getirdi

Hedeflerinin ileride her ilçede mutlaka devlete ait bir yaşam evi kurulması olduğunu dile getiren Besim, kaliteli özel yaşam evleri kurulmasının da hedefleri arasında olduğunu aktardı.

Besim yaşam evi kapsamında, dileyen vatandaşların yaşlı yakınlarını sabahtan akşama bırakabileceği yaşlı kreşi hizmeti de verileceğini kaydetti.

Madde Bağımlı Rehabilitasyon Merkezi konusunda da gelişmeler yaşandığını anlatan Besim bu merkez için Tarım Bakanlığı’ndan bir arazinin tahsis edilmesi çalışması olduğunu dile getirdi.