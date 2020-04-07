Yardım isteyen kişiler bize ulaşsın

Lefkoşa Surlariçi'nin Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik Dağgül, yardım isteyen kişilerin kendisine ulaşmasını istedi

Lefkoşa Surlariçi'ndeki ihtiyaçlı kişilerin bu zor zamanda imdadına yetişen hayırsever vatandaş yardımlarına devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Haber Kıbrıs’a konuşan Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik Dağgül, bu hayırsever vatandaşın gerçekten ihtiyaçlı ailelere yardım yaptığını özellikle çocuklu aileleri tercih ettiğini söyledi.

Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik Dağgül, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada hayırsever vatandaşın kendisini aracı yaptığını ve bu yardımların muhtarlık aracılığı ile yapılacağını söyledi.

Dağgül yardım isteyen kişilerin kendisine ulaşması gerektiğini belirtti.

Muhtar Dağgül, hayırsever vatandaşın bunu vefat eden babası için yaptığını belirterek tek isteğinin babasının ruhuna bir fatiha okunması olduğunu söyledi.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyen Muhtar Dağgül, hayırsever vatandaşa bu iyiliğinden dolayı teşekkür etti.