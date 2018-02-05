Yaralanan işçinin çalışma izni yok, firmanın üyeliği yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, "Gelen ilk bilgilere göre yaralanan işçinin çalışma izni yok, taşeron firmanın Taşeronlar Birliği üyeliği yok. Kazanın yaşandığı inşaattan gelen görüntüler de yeterli iş güvenliği önleminin alınmadığını gösteriyor. Ayrıntılı tahkikat raporu yarına kadar elimize ulaşacak" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, inşaat sektörünün en önemli sorunlarının başında, bir türlü önlenemeyen “iş cinayetlerinin” geldiğini belirtti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çeler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği yetkilileri ile görüştü.



İnşaat sektörünün ekonomiye kattığı değerin tartışılmaz olduğunu belirten Çeler, sabah saatlerinde Lapta’da yaşanan iş kazası sonrası Bakanlık denetim personelinin polisle birlikte inşaat alanına gittiğini söyledi.



Çeler, "Gelen ilk bilgilere göre yaralanan işçinin çalışma izni yok, taşeron firmanın Taşeronlar Birliği üyeliği yok. Kazanın yaşandığı inşaattan gelen görüntüler de yeterli iş güvenliği önleminin alınmadığını gösteriyor. Ayrıntılı tahkikat raporu yarına kadar elimize ulaşacak" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, yarın saat 13.00’te Bakanlıkta İnşaat Taşeronları Birliği, Mimar Mühendis Odaları Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, Belediyeler Birliği ve Müteahhitler Birliği başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili paydaş örgütlerin katılımıyla Acil Kriz Masası oluşturulacağını söyleyerek, “herkesin elini taşın altına koyacağını” belirtti.



Pazar günleri sürdürülen inşaat faaliyetleriyle ilgili olarak da açıklama yapan Çeler, taraflarla doğru diyalog ve iyi niyetle hareket ederek sıkıntıların aşılacağını kaydetti.



GÜRCAFER: “GÜNAH KEÇİSİ OLDUK”



Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, hiç bir şeyin insan hayatından daha önemli olamayacağını, ülkedeki sistemsizliğin doğurduğu kötü sonuçlarda hep kendilerinin günah keçisi olduğunu dile getirdi.



Gürcafer, "Bu sorunu çözmek için palyatif önlemler almak yetmez, sistemin kurulması gerekiyor. Biz bu konuda projeler ürettik ama popülizmin kurbanı olduk. Bu projelerin hayata geçmesi için birlikte çalışmayı umuyoruz" dedi.



Bakan Çeler’in kararlılığının kendilerinde heyecan yarattığını söyleyen Gürcafer, Müteahhitler Birliği ile Çalışma Bakanlığı’nın birlikte mesai harcayan iki kurum olduğunu anlattı.



Gürcafer, kayıt dışılığın önüne geçilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin oturtulması, iş gücü ihtiyacının yerli işgücü tarafından karşılanması konularında Bakanlıktan hassasiyet beklediklerini ve işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.



