Yapımı devam eden Güzelyurt- Lefke yolunu kullanmayın

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, yapımı devam eden Güzelyurt- Lefke yol güzergâhının trafiğe kapalı olduğu kaydedilerek, sürücülerin ikinci bir duyuruya kadar mevcut ana yolu kullanmaları, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.
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