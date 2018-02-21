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Yapımı devam eden Güzelyurt- Lefke yolunu kullanmayın

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Güzelyurt- Lefke bölünmüş ana yolunun yol yapım çalışmalarının devam ettiği belirtilerek sürücülerin bu yolu değil mevcut ana yolu kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Yapımı devam eden Güzelyurt- Lefke yolunu kullanmayın
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Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, yapımı devam eden Güzelyurt- Lefke yol güzergâhının trafiğe kapalı olduğu kaydedilerek, sürücülerin ikinci bir duyuruya kadar mevcut ana yolu kullanmaları, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.

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