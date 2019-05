Yapılması gereken çok iş vardı

Sağlık Bakanı Besim, 15 ayda yaptıkları 15 icraatı anlattı. Besim, “İstatistiği, koruyucu halk sağlığını, kanseri önlemeyi konuşmayan bir toplumda ikinci işi konuşmak ne kadar anlamlıdır. Benim için değildir. Önceliklerim bu değildi” dedi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bakanlık görevinde yaratmaya çalıştıkları sistemde yaşlıyı, hastayı, çocuğu, kadını, bilimi, eğitimi sağlığın merkezine koymaya çalıştıklarını söyledi.

Besim, basın toplantısı düzenleyerek 15 ayda yaptıkları 15 icraatı anlattı.

Canlı kalp naklini icraatlarının ilk sırasına koyduklarını ve devlet hastanesinin şu anda günde en az 20 anjiyo, kapak değişimleri ve ciddi by-pass’lar yapacak seviyeye geldiğini anlatan Besim, göreve geldikleri günden itibaren ekibi güçlendirmeye, en modern cihazları almaya çalıştıklarını kaydetti.

KORUYUCU HALK SAĞLIĞI

Koruyucu Halk Sağlığı Birimi’nin kurularak farkındalık ve eğitim çalışmalarına başlandığını söyleyen Besim, bugün 16 sağlık merkezinde gaita ve smear taramalarının birim denetiminde yapıldığını aktardı.

RADYASYON BİRİMİ

Radyasyon konusunda halkın panik içerisinde olduğunu da belirten Bakan Besim, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi için doktoralı bir biyofizik uzmanının bir de mühendisin istihdam edildiğini ve yasal altyapı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI

Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları biriminin kurulduğunu da belirten Besim, Lefkoşa Girne ve Mağusa’da bu birimlerde İşyeri Hekimliği Sertifikası olan hekimlerin görevlendirildiğini ve bu hekimlerin saha çalışmaları yaparak elektrik santrali çalışanları, gümrük çalışanları, Güzelyurt Belediyesi kanalizasyon işçileri ile Devlet Laboratuvarı çalışanlarına yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

KORUYUCU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ KOMİTESİ

Besim, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi diş hekimleri, Diş Tabipleri Odası temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığı koruyucu diş hekimliği ünitesinin oluşturulduğunu, ilkokul birinci sınıflara yönelik diş taraması yapıldığını ve 17 sağlık merkezinin 14’ünda diş üniti bulunduğunu kaydetti.

GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ

Daha önce 12.00 veya 13.00’e kadar hizmet veren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 24 saat çalışan “Acil” servisi olan 25 hekimin poliklinik yapılan bir merkeze dönüştürüldüğünü anlatan Besim, bu konuda birçok kuruluş ve firmanın katkı yaptığını aktardı.

KALKANLI YAŞAM EVİ KURULDU

İnsana, yaşlıya ve muhtaca dokunmak adına Kalkanlı’da atıl kalmış eski bir otelin Bakanlar Kurulu kararıyla bakanlığa verilerek bunun bir yaşlı bakımevine çevrildiğini kaydeden Besim, 67 hastanın burada tedavi gördüğünü, hasta bakıcı, hemşire ve hekim sayısının yükseltilmesiyle 300 kişilik bir kapasiteyle hizmet vermeye hazır olduğunu belirtti.

İSTATİSTİK BİRİMİ

Sağlık alanındaki verilerin tutulması ve sağlıkla ilgili politikalar oluşturulması adına ODTÜ KKK ile birlikte İstatistik birimi oluşturulduğunun altını çizen Bakan Besim, 3 personele bio-iststistik eğitimi verilerek 2018’in istatistiki verilerinin toplanarak raporlandığını aktardı.

İLK KÖK HÜCRE UYGULAMASI YAPILDI

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ilk kök hücre uygulamasının yapıldığını dile getiren Besim, cihazların ihalesinin sonuçlandığını, ülkede yapılacak uygulamaların yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırarak para tasarrufu sağlayacağını ve bunun sağlık sisteminin “olmazsa olmazlarından” birisi olduğunu belirtti.

112 ACİL GÜÇLENDİRİLDİ

Besim, 112 komuta merkezinde eklemeler yapılarak güçlendirildiğini, ilave kat yapılarak 112 komuta merkezi oluşturulduğunu, Mağusa’da yeni bir 112 istasyonu oluşturulduğunu, aynısının Girne’de oluşturulması çalışmalarının devam ettiğini de söyledi ve 112 acil servisinin hastanedeki servise sıkıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

ADLİ TIP BİRİMİ

Mahkemelerin doğru bilgiye ve kanıtlara ulaşmak için ihtiyaç duyduğu Adli Tıp biriminin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde açıldığını kaydeden Besim, birime yeni bir antropoloğun istihdam edildiğini, adli tıp teknikerlerinin istihdam edildiğini ayrıca, bağımsız bir yapıya kavuşması içinde ciddi bir yasal çalışma başlatıldığının altını çizdi.

HASTA REFAKATÇİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

Ülkedeki hasta refakatçilerinin sağlık konusunda bilgisi olmayan üçüncü dünya ülkelerinden adaya gelen kişilerden oluştuğunu söyleyen Bakan Besim, bir projeyle 100’e yakın hasta refakatçisi yetiştirdiklerini, bu sistemin gelecek hükümet tarafından takip edilip geliştirilmesi gerekli bir sistem olduğunu vurguladı.

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Öğrenci Otomasyon Sistemi’yle KKTC’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin kayıt altına alındığını belirten Besim, 2018 yılında yeni bir sistem olarak kurulmasına rağmen bundan ciddi bir gelir elde edildiğini, bununla da Devlet Hastanesi’ne ikinci anjiyo cihazının alınmış olduğunu kaydetti.

“DEVLET HASTANESİ HOR KULLANILDI, ATIL BIRAKILDI”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hor kullanılıp atıl bırakıldığını, bakımı yapılmayarak bitirildiğini söyleyen Besim, yeni cihazlar alındığını, tadilatlar ve onarımlar yapıldığını, uyku laboratuvarı, diş sedasyon ünitesi, çocuk yoğun bakım servisi getirildiğini, laboratuvarların çağdaş düzene sokulduğunu, transplantasyon odası, mikrobiyoloji laboratuvarı, kök hücre ünitesinin devreye sokulduğunu anlattı.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ… 17 SAĞLIK MERKEZİNDE TESTLER…

Dikmen’de son açılan Sağlık Merkezi’yle birlikte 17 olan sağlık merkezlerinin tümünde smear ve gaita (bağırsak kanserleri), testlerinin HPV aşılarının yapılmasının mümkün olduğunu belirten Besim, 12 yaş civarı tüm kız çocuklarının aşılanmasının yapıldığını, 6 ay sonra da ikinci doz uygulamanın yapılacağını belirtti.

Besim, her yıl bu aşıların yapılmasının ilerde oluşacak kanser vakalarında ciddi düşüşlere imkân sağlayacağını da söyledi.

AİLE PLANLAMASI

Daha önce aile planlaması için hiçbir merkezin bulunmadığını kaydeden Bakan Besim, bugün, sağlık merkezlerinde veya hastanelerde spiral uygulamasının yapılabileceğini belirterek, yasal süre içerisinde ücretsiz kürtaj uygulaması yapılmasının bir genelgeyle tüm hastanelerde yapılmaya başlandığını aktardı.

Hepsini olmasa da çoğu sağlık merkezlerinin güçlendirildiğini belirten Besim, Değirmenlik, Esentepe ve Dipkarpaz sağlık merkezlerinin halen kötü durumda olmaya devam ettiğini söyledi.

“GÜZELYURT ÇAĞDAŞ BİR HASTANEYİ HAK EDİYOR”

“Güzelyurt çağdaş bir hastaneyi hak ediyor” diyen Besim, hastanenin ikinci etap projesi ve inşaatının tamamlandığını, projenin uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden ele alınarak düzenlendiğini, bir sonraki sağlık bakanının da üçüncü etabı bitireceğini umduğunu ifade etti.

31 yeni hekimin istihdam edildiğini 234 kadro alınarak 99 yeni hemşire alımı yapıldığını belirten Besim, böylece sağlık sisteminin rahat şekilde çalışacağına inandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Ülkenin gerçeklerini görmezden gelerek yaratılan suni tartışmalar sağlığın enerjisini bitirdi. Önünü tıkadı” dedi.

İlaç eksikliği konusunda bir soruya ilişkin Besim, tüm ilaç ihalelerinin bittiğini, dün itibarıyla ilaç yüklü 10 tırın İlaç Eczacılık Dairesi’ne ulaştığını açıkladı. Besim, “İlaçlar hızlı şekilde depoya indiriliyor” dedi.

Görevden mutlu gideceği yönünde açıklaması olduğunun hatırlatılması, “sağlıkta yapılamayanların” sorulması üzerine Besim, şunları kaydetti:

“Elbette ki 15 aylık sürede yapmak isteyip de yapamadığımız çok şey var. Ama ben neden görevden mutlu gidiyorum? Bakanlar Kurulu’nun bir elemanı olarak bir buçuk yıla yakın sürede kendi ayaklarımızın üzerinde nasıl durabildiğimizi, hem de en kötü günlerde nasıl durabildiğimizi, gördüm, Yani aslında ışığı gördüm. Bu ışığı gördükten sonra da görevden mutlu gidiyorum.”

Sağlıkta icraat yapmak için 15 ayın kısa bir süre olduğunu kaydeden Besim, “İstikrarsız hükümetlerin yabancısı değil. Biz de göreve gelirken, her an bir yol kazasına uğrayabileceğimizi biliyorduk. Onun için her dakikayı, saniyeyi çok iyi değerlendirmeye çalıştık. ‘Buzlar çözülmeden’i oynadık. Kalp hastanesini bitirip görevden öyle gitseydim çok daha mutlu olacaktım. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çok rahatlayacaktı, kalp ünitesi olarak modern, güzel bir yere kavuşacaktık” şeklinde konuştu.

“İkinci iş yasağına” yönelik soruya ilişkin Besim, şunları söyledi:

“Ülkenin gerçeklerini görmezden gelerek yaratılan suni tartışmalar sağlığın enerjisini bitirdi. Önünü tıkadı. Biz kalp ünitesini, kök hücreyi, yaşam evlerini, sağlık turizmini konuşacağımıza oturduk ‘o doktor orada mı çalışır, burada mı çalışır’, bunu konuşuyoruz. Elbette ki yasal düzenleme olarak bu yapılmak zorundadır ama bu sadece sağlığın değil, kamunun sorunudur, ülkenin sorundur. Kamu Reformu ile gündeme gelmesi gereken bir konudur. Bu da güçlü bir hükümeti gerektirir, yani koalisyon hükümetlerini değil, tek başına güçlü bir iradeyle ve güçlü bir halk iradesiyle olur….”

İkinci iş konusunda kendilerinden önce hazırlanan bir tüzük olduğunu anımsatan Besim, “Tüzüğün çalışması konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Ayrı bir birim kurduk. Yasal sıkıntıları aşmaya çalıştık” dedi.

Sağlıkta çağdaş dünyayı yakalamak için yapılması gereken çok şey olduğunu kaydeden Besim, “İstatistiği, koruyucu halk sağlığını, aile planlamasını, kanseri önlemeyi konuşmayan bir toplumda ikinci işi konuşmak ne kadar anlamlıdır. Benim için değildir. Önceliklerim bu değildi. Yapılması gereken çok iş vardı. Önceliklerimizi onlar oluşturdu” şeklinde konuştu.