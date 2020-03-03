Yapılan tahliye planlıydı

Sağlık Bakanı Pilli, hastane yangınındaki tahliye sırasında plan ve program olmasaydı kayıpların çok daha fazla olacağını kaydetti. Hastanenin, MapFree tarafından sigortalı olduğunu söyleyen Pilli, “Sigorta, hasarı karşılayacak” dedi

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cuma günü yaşanan yangın sonrası inceleme ve hasar tespit çalışmaları konusunda açıklama yaptı. Hastanenin sigortasının 1 Şubat’ta yenilendiği belirtilen açıklamada yangının ardından hasar tespiti için ön çalışmanın yapıldığı, bugün ön kayıt tutanağı imzalanacağı kaydedildi.

Bakanlık, yangınla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları için ilgili birimlerden bir grup oluşturulduğunu belirterek, yardım kampanyasının, sigorta tazmin işlemleri zaman alacağı için cihaz ve donanımın yenilenmesi ve hastanenin yeniden çalışabilir hale getirilmesi için başlatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarının tamamının, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan ihaleye göre Mapfree Sigorta Şirketi tarafından sigortalandığı belirtilen açıklamada sigorta yenilenme işleminin 1 Şubat 2020 tarihinde Maliye Bakanlığı’nca yapıldığı, sağlık kuruluşlarının da ayrı ayrı sigortalandığı bildirildi.

Açıklamada, tamamen yanan bölümde yer alan anjiyo cihazının ve Kardiyo Vasküler Cerrahi Servisinin tamamının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Yoğun bakım ve içindeki tüm donanımın, ikinci anjiyo cihazı, ameliyathane uyandırma odasındaki tüm cihazlar ve mefruşat ile MR cihazının kısmen hasarlı olduğu belirtilen açıklamada “Kısmi hasar gören bölümdeki tüm cihazlar teknik servislerin vereceği rapora göre ya tamir edilecek ya da kullanılmaz kabul edilerek bedelleri Sağlık Bakanlığımıza ödenecektir” denildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Enkazın kaldırılması sonrası Planlama ve İnşaat Dairesi, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, sigorta şirketinin temsilcisi ve Bakanlığın görevlendirdiği teknik elemanın vereceği rapora göre sigorta tarafından binada oluşan hasar teknik elemanların hazırlayacağı plan, proje ve iş programı çerçevesinde tamir ve tadilatı tazmin edilerek tamamlanacaktır.”

Öte yandan dün Mecliste söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli, eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, hastane yangını hakkında bilgiler paylaştı. Bakan Pilli, sevklerin hastaların durumuna göre yapıldığını söyledi.

Milletvekillerinin ‘organizasyon eksikliği’ eleştirisi üzerine kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli, ‘Çok planlı olsaydı, böyle olmazdı’ dedi, tahliyenin ‘iyi’ olduğunu söyledi.

Orada can kaybı olmadığını, daha sonra gidilen yerlerde can kaybı olduğunu ve bunların da kendilerini çok üzdüğünü belirten Pilli, 3. Ölümün ise ertesi gün olduğunu ifade etti.

Bakan Pilli, yangın konusunda herkesin çok duyarlı olduğunu belirterek, tahliye sırasında plan ve program olmasaydı kayıpların çok daha fazla olacağını kaydetti.

Anjiyo bölümünden çıktığı varsayılan yangının, acil olan yerlerden hastaların hızlıca çıkarılmasının büyük bir başarı olduğunu, yapılan işlerin planlı olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, herkesin görevini başarıyla icra ettiğini söyledi.

Sivil Savunma taktikleri ile tahliye yapıldığını söyleyen Ali Pilli, “Daha planlı olabilir miydi… Bundan daha iyi olacağını da sanmıyorum” dedi.

Hastanenin, MapFree tarafından sigortalı olduğunu, her bir servisin ayrı ayrı, tıbbi araç gerecin hepsinin sigortalı olduğunu, bazı bölümlerin ve araç gerecin tamamen yandığını, bazılarının kısmen yandığını veya dumandan, sudan etkilenen cihazlar bulunduğunu anlatan Bakan Pilli, teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, bunların tespitinden sonra da sigortanın bu hasarı karşılayacağını, yükümlüğü neyse yapacağını söyledi.

İlk günden itibaren, kurum ve kuruluşların kendilerine yardım için koştuğunu söyleyen Bakan Pilli, kendilerinin kimseden bağış talep etmediğini, ancak bu talepler kendilerine gelince, kendilerinin de bağışların toplanabilmesi için hesap açtıklarını anlattı.

Hastanede boya çalışmalarını da başladığını belirten Pilli, bütün belediyelerden yardım geldiğini yüzlerce kişinin orada olduğunu söyledi, “Zaten boyatmak istiyorduk, fırsattır, boyatıyoruz” dedi.

Sadece boyaları aldıklarını ama bazı firmaların ‘biz alırız’ dediğini söyleyen Pilli, her kuruşun hesabını da verebileceklerini kaydetti.

Polikliniklerin açıldığını söyleyen Bakan Pilli, röntgen, ayakta tanı, onkoloji, fizik tedavi gibi birçok bölümün hizmete açıldığını söyledi.

Yangın sonrasında radyoaktif madde ölçümleri yapıldığını, güvenlik tedbirleri alınmadan hiçbir bölümün açılmayacağını ifade eden Bakan Pilli, “Biz kararlıyız, bütün tedbirleri alarak hastaneyi en kısa sürede açacağız” dedi.

Pilli, yangının nedenin henüz bilinmediğini söyledi.