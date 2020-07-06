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“Yapılan işlemler hukuka aykırı"

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“Yapılan işlemler hukuka aykırı"

Mecliste konulan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme’den iletilen taleplerin, adil yargılamanın en önemli unsurlarından olan makul sürede yargılamayı gerçekleştirmek için bu değişikliğe ihtiyaç olduğunun gösterdiğini, bu nedenle eksiklikleri gidermek için yetersiz olsa da bu değişikliğe olumlu oy vereceklerini kaydetti. 
Dün gece alınan kararlara işaret eden Erhürman, “Neden Pazar akşamı ansızın Bakanlar Kurulu toplanıp bir karar alma ihtiyacı hissetti?” diye sordu ve bunun Tabipler Birliği’nin davasından kaynaklandığını söyledi.
“YAPTIĞINIZ İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU SİZE SÖYLENMEDİ Mİ?"
“Yaptığınız işlemler hukuka aykırı, bu size söylenmedi mi bugüne kadar?” diye soran Erhürman, kendilerinin hukuka aykırılıkları aylardır hükümete anlattıklarını söyledi. 
“İKİ KARAR ARASINDA KURALSIZ BİR DÖNEM OLUŞTU”
Bu kararı okur okumaz Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi aradığını, “Bu sizin için zor olacak, hukuken yardıma ihtiyacınız varsa yardıma hazırım” dediğini dile getiren Erhürman, “iki karar arasında kuralların geçerli olmadığı bir dönem olduğu, kuralsız bir dönem oluştuğunu” anlattı. 
Anayasa’nın 161’inci maddesinin düzenleyici işlemler söz konusu olduğunda bunların Resmi Gazete’de yayınlanması gerektiğini kaydettiğini ifade eden Erhürman, son kararların Resmi Gazete’de yayınlanmadığını ve yayınlanana kadar Ercan’daki ya da kara sınır kapılarındaki hiçbir uygulamanın hukuka uygun olmadığını anlattı. 
Erhürman, alınan kararların hemen Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini dile getirdi. 

 

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