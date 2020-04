"Yapı marketleri gerekli önlemlerin alınmasıyla açılmalı"

İMSAB As Başkanı Hasan Yücelen yaptığı yazılı açıklamada, yapı marketlerin en az marketler kadar elzem bir sektör olduğunu ve risk açısından marketlerden daha az risk taşıdığını belirterek, gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapı marketlerin açılması gerektiğini vurguladı

İnşaat Malzemeleri Satıcıları Birliği (İMSAB), yapı marketlerin “elzem ihtiyaçları sağlayan bir işletme grubu” olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapı marketlerin açılmasını talep etti.

İMSAB As Başkanı Hasan Yücelen yaptığı yazılı açıklamada, yapı marketlerin en az marketler kadar elzem bir sektör olduğunu ve risk açısından marketlerden daha az risk taşıdığını savundu.

Yücelen, marketler ve eczanelerin açık olduğunu ve gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerini devam ettirdiklerine işaret ederek, “Yapı marketleri de insanların ikamet ettiği yerlerde ihtiyaçlarını sağlayan en önemli unsurlardan biridir” dedi.

“YAPI MARKETLERİN MÜTEAHHİTLERE OLAN KISMINI AYIRMAK GEREKİR”

Yapı marketlerin müteahhitlerle olan kısmını ayırmak gerektiğini de belirten Yücelen, yapı marketlerin şu an evinde olan insanların evlerindeki ve bahçelerindeki bakım onarım ve su ihtiyaçları için gerekli ekipmanları ihtiyaç duyma noktasında bunları sağlayan tek sektör olduğunu belirtti.

Yapı marketlerin şu an ülkede açık olan süpermarketler ve marketlerden daha az risk taşıyan ve daha az sorunlu sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Yücelen, şunları kaydetti:

“Yapı marketleri elzem ihtiyaçları sağlayan bir işletme grubu olarak görmemiz gerekir.

Biz, İnşaat Malzemeleri Satıcıları Birliği olarak yapı marketlerin açılması durumunda üye iş yerlerimizdeki ekipmanları, maske, eldiven ve dezenfaktanları hazırlayıp, en fazla iki müşteriyi içeriye alacakları alt yapıyı oluşturup, bununla ilgili gerekli denetimleri izinler çerçevesinde, uzmanlardan da görüş alarak faaliyetlere başlayabiliriz.

Faaliyette olan marketler, yapı marketlerinden olası bir bulaşmanın yaygınlaşmasına daha çok hizmet edebilecek noktadadırlar. Birlikte hareket ederek, bu hafta faaliyete girecek ilk işletmelerden biri insanların evlerinde ihtiyaç duydukları ısınma, temizlik ekipmanları ve bakım onarım ihtiyaçlarının sağlaması için elzem sektörlerden bir tanesidir. Gerekli ekipmanları ve gerekli alt yapıyı oluşturarak bu sektörler olarak faaliyetlerini hayata geçirebilecek noktadadır.”