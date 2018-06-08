Yanlıştan dönmek de bir erdemdir

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile konuyu görüştüklerini, bu bağlamda birkaç gün içerisinde ödenmesi beklenen küçükbaş doğrudan gelir desteği ödemeleri ve tarımsal üretim Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin daha önceden onaylanan 2018 yılı destek paketine göre ödenmesi hususunda tekrardan bir çalışma yapılarak ödenmesi gerektiğini belirtti

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım Bakanlığı tarafından son günlerde alel-acele ve kimseye danışmadan, yeniden hazırlanan başta bitkisel üretim ve küçükbaş desteklerini daha önceden anlaşılan yeni bütçeye giren üç-beş kuruşluk artışı Maliye’ye yük getireceği gerekçesi ile değiştirmesine karşı olduklarını belirtmiştir. Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, doğrudan gelir desteğinde hükümetin hazırlanan Tarım Bakanlığı bütçesinde, kısmi artışa gidildiğini belirterek, katkı sağlayacağı beklenirken Maliye’ye yük getireceği gerekçesi ile alınan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda kesintiye gidilmesi kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Ayrıca Tarım Bakanlığı bütçesinin bu ödemelere göre hazırlandığı da ileri sürmüştür.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile konuyu görüştüklerini, bu bağlamda birkaç gün içerisinde ödenmesi beklenen küçükbaş doğrudan gelir desteği ödemeleri ve tarımsal üretim Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin daha önceden onaylanan 2018 yılı destek paketine göre ödenmesi hususunda tekrardan bir çalışma yapılarak ödenmesi gerektiğini belirtti. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ayrıca bir sonraki Bakanlar Kurulunda konunun tekrardan görüşülmesi hususunun değerlendirileceğinden, Bakanlığın bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısında bu yanlıştan dönüleceği konusunda beklentileri olduğunu açıklamıştır.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’de konu ile ilgili olarak basın bürosuna yaptığı açıklamada hükümetin gerçekleştirmeyi planladığı doğrudan gelir desteği ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi gerektiğini belirterek üreticilerin bayram da mağdur olmamalarını hükümet tarafından sağlanması gerektiğine de işaret etti.