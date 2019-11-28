Yanlış ilaç ve ihmal araştırılıyor

Sağlık Bakanlığı, Atlas’ın ölümü ile ilgili araştırma başlattı. Tedavide kullanılan ilaçların, yanlış bir uygulama ya da ihmalin olup olmadığı araştırılacak

Sağlık Bakanlığı Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü ile ilgili araştırma başlattı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık basın bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma başlatıldığı ve bunun sonucunda elde edilecek tüm sonuçların şeffaflıkla paylaşılacağı vurgulandı. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Atlas Rüstemoğlu’nun yapılan otopsisinde, göğüs aortunda yırtılma ve iç kanama tespit edilmiş, ölümüne etkili başkaca hastalığı olup olmadığının, uygulanan tedavilerde kullanılan ilaçların, yanlış bir uygulama ya da ihmalin olup olmadığının tespit edilmesi için hem Türkiye Adli Tıp Kurumu’nda hem de Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda tetkik edilmesi için, doku örnekleri, idrar, kan ve mide içeriği örnekleri alınmıştır. Aynı zamanda bakanlığımız tafaından geniş çaplı idari bir araştırma da başlatılmıştır. Araştırma komitesinin el edeceği tüm bulgular, kamuoyunun bilgisine şeffaf bir şekilde sunulacak ve eğer bir ihmal varsa bunun gereği de yapılacaktır. Atlas Rüstemoğlu evladımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz."

NE OLMUŞTU?

Güzelyurt İlçesine bağlı Yayla’da sakin Hasan ve Alev Rüstemoğlu çiftinin oğlu 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu, Salı günü sabah saat 08.20 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.

Rüstemoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmıştı.

Yapılan otopsi sonrası Atlas’ın kesin ölüm sebebinin kan ve doku örnekleri alınarak yapılacak olan tetkikler sonucunda belirleneceğini açıklandı.

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi olan Atlas Rüstemoğlu'nun Pazartesi günü karın ağrısı şikayetiyle okula gitmediği ve Pazartesi akşam saatlerine doğru ailesi tarafından Güzelyurt’taki Cengiz Topel Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Cengiz Topel Hastanesi’nde kendisine iğne yapılan Atlas, ardından ileri tetkikler için ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildi.

Atlas Rüstemoğlu’ndan Salı sabaha yakın saat 01.15 raddelerinde acil serviste kanı alındı. Saat 01.45 raddelerinde Atlas’ın kan tahlil sonuçlarının çıktığı ve ardından Çocuk Servisi’ne yatırılarak serum takıldığı öğrenildi.

Atlas Rüstemoğlu’na film çekildiği, fitil de verildiği ve 02.30 raddelerinde ise acil servisten taburcu edildiği öğrenildi.

Ailesiyle birlikte evine dönen Atlas, Salı sabahı annesi tarafından evde yatağında hareketsiz şekilde bulundu.

Küçük Atlas olay yerine çağrılan Güzelyurt 112 Acil servis ile hemen Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Edinilen bir başka bilgide, 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun kalbinin durduğu ve acil servise geldiği zaman hayata döndürülemeye çalıştığı ancak çocuğun yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Atlas’ın hayatını kaybetmesi bölgede şok etkisi yarattı.

Küçük Atlas’ın önceden hiçbir sağlık sorunu olmadığı hatta geçtiğimiz Pazar günü kolej deneme sınavına katıldığı bildirildi.

Atlas’ın 3 yaşında Asya isminde bir kız kardeşi de olduğu öğrenildi.

Son cümlesi “bye bye” oldu

Karın ağrısı şikâyeti ile önceki akşam önce Güzelyurt’taki Cengiz Topel Hastanesi’ne başvuran ardından da ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu, iki saat sonra taburcu edilmiş ve evinde yaşamını yitirmişti.

Ölümüyle ülkeyi de acıya boğan küçük Atlas’ın yaşamını yitirmeden üç saat önce sosyal paylaşım programı Instagram’dan kendi videosunu paylaştığı ortaya çıktı.

Saat 04.46'da yatağında yatırken paylaşım yapan küçük Atlas’ın perişan bir halde "Hasta oldum, ateşim var arkadaşlar, bye bye" dediği görülüyor”

Bu paylaşımdan üç saat sonra Atlas Rüstemoğlu yatağında cansız bedeni bulunmuştu.