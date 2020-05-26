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Yangınların sebepleri Başbakanlık'ta görüşüldü

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Yangınların sebepleri Başbakanlık'ta görüşüldü

Son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde art arda çıkan yangınlar Başbakanlık’taki toplantıda ele alındı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ülkenin birçok noktasında çıkan yangınların esas sebepleri tartışıldı.

Başbakan Tatar, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan beklenmedik yangınların itfaiye, sivil savunma teşkilat başkanlığı, polis, asker ve halkın olağanüstü gayretleriyle söndürüldüğünü söyledi.

Bu yangınların çeşitli sebeplerden çıkmış olabileceğini ancak esas sebeplerinin ilgililerin vereceği bilgilerden sonra ortaya çıkacağını dile getiren Tatar, elde edilecek verileri Hükümetin gündemine taşıyarak ne gibi tedbirler alınacağına karar vereceklerini kaydetti.

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