Yangınlara Meclis araştırması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığı, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığı, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis’in bugünkü toplantısında, KIB-TEK'teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu ise yeniden değerlendirmek üzere komiteye geri verildi.

Komite de daha sonra, CTP ve TDP milletvekillerinin birlikte sunduğu yangınlarla ilgili araştırma önergesini oyladı ve kabul etti.

Genel Kurul ilk olarak gündeminde bulunan, KIB-TEK'teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu Komite Başkanı Sunat Atun tarafından okundu.

Komite Başkanı Sunat Atun’un komiteye ek süre verilmesi önerisi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Komite raporu, yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iletildi.

Daha sonra CTP grubuna bağlı tüm milletvekilleri ile TDP'ye bağlı tüm milletvekillerinin birlikte sundukları, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi”nin görüşülmesine geçildi.

ÖZYİĞİT

Bu sırada TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit söz alarak, 1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağlarındaki yangından duydukları üzüntüyü dile getirerek o yıllarda yaşanan süreci anlattı.

Bu sancıların bitmediğini ve son zamanlarda meydana gelen yangınların verdiği zararları dile getiren Özyiğit, tüm araştırmalar birtakım bulguların çıktığını ve suçluluğu tespit edilen kimselerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Yangın olaylarında birtakım ihmaller ve eksikliklerin olduğunu dile getiren Özyiğit, yangını tespit etmek için bir yapının olduğunu ve özellikle gözetleme alanında alınan mevsimlik işçi alımının zamanında yapılmadığını kaydetti.

Türkiye ve Güney’de yangın helikopterleriyle müdahale ederek belki de daha büyük bir yangını önleyerek katkı koymasının önemine dikkat çeken Özyiğit, ihmal, eksiklik veya görevi kötüye kullanma ihtimallerinin ortaya çıkması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini düşünerek bir öneri hazırladıklarını belirtti.

Cemal Özyiğit, bu önergeye hükümetten de destek isteyerek ilgili araştırma komitesinin oluşturulmasını talep etti.

ŞAHALİ: “HALEN YANGIN HAREKET PLANI YOK”

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise onay alınıp bu komitenin kurulması halinde sonuçlandırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Ülkede orman yangınlarıyla ilgili çok acı süreçler yaşandığını dile getiren Şahali, bu ülkenin en genç, en sağlıklı ormanları yanarken ayrıca anıt zeytin ağaçlarının da zarar görerek yanmasının ardından zaafların, eksikliklerin ve sorumluların saptanarak gerekli yasal işlemelerin tamamlanmasının önemine vurgu yaptı.

17 Mayıs günü kendilerinin çok net gördükleri bir şey olduğunu söyleyen Şahali, bunun da yangın önleme kuvvetlerinin hazır olmadığını kaydetti. Pandemi koşulları nedeniyle gecikme ve hazırlıksızlık olunmasının bir ihmal olduğunun görüldüğünü dile getiren Şahali, parlamentoda yürütülecek çalışmada samimi olunması gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarının önlenmesi için elzem olan görevlerin halen yerine getirilmediğini dile getiren Şahali, halen olası bir yangın durumunda da yangın hareket planının olmadığını kaydetti.

Kendi dönemlerinde kaynaklarıyla birlikte nasıl bir hazırlık yaptıklarını görebileceklerini dile getiren Şahali, AB hibesi ile sağlanan yangın izleme teçhizat sisteminin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Türkiye ile imzalanan protokolde emekli olan personel sayısı kadar istihdam yapılacak olması nedeniyle ihtiyaç duyulan yerlere istihdam yapılamayacağını dile getiren Şahali, günün koşullara uygun yeni görevlendirmeler için istihdamların da öngörülmesi gerektiğini kaydetti.

Şahali, orman yangınlarında birilerinin ihmali olup olmadığının takibinin yapılmasının yanı sıra ülkenin kendi kendini yönetebilmesi marifetlerinin de yapılması gerektiğini belirtti.

ARIKLI DESTEK BELİRTTİ

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, öneriyi sunan milletvekillerine teşekkür ederek desteklerinin sınırsız olacağını söyledi.

Orman yangınlarının araştırılması önerisinin önemine dikkat çeken Arıklı, Orman Dairesi ve yer hizmetlerinin eksikliklerinin olduğunu söyleyerek yılların ihmalinin konuşulması gerektiğini belirtti.

AB tarafından kurulan sistemin nasıl işlevsiz ve atıl hale geldiğini komitenin araştıracağını dile getiren Arıklı, yüksek gerilim hatlarındaki otların temizlenmemesinden dolayı da her an tehlikeli bir yangınla baş başa kalınabileceği uyarısında bulundu.

Ana yolların kenarındaki otların halen temizlenmediğini de söyleyen Arıklı, karayolları ve belediyelere gerekli uyarıların yapılarak şu anda mevcut otların temizlenmesi gerektiği uyarısını yaptı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, her yangın çıktığında meselenin yangın helikopterinin olmayışına getirildiğini ve gündem yapıldığını fakat bir yangının sadece helikopter değil Orman Dairesi çalışanlarının ve ekipmanlarının hazır olmasının önemini anlattı.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy, pek çok araştırma komitesinin kurulduğunu anlatarak orman yangını ile ilgili başlatılacak yeni süreçte Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Başsavcılık gibi kurulumlara da gönderilerek sürecin daha yararlı olması açısından önemli olduğunu söyledi ve bunun yapılmasını talep etti.

ÇELER: “HER YANGINDA HERKES AĞLIYOR AMA KİMSE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYOR”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, yaşanan sıkıntıların farkında olunduğunu, her yangında herkesin ağladığını ama bir türlü kimsenin elini taşın altına koymadığını kaydetti.

İşini düzgün yapanları tenzih ettiğini ama yapamayanların artık kusura bakmaması gerektiğini dile getiren Çeler, yangın helikopterinin kendi döneminde de ekonomik sorunlar nedeniyle alınmadığını fakat o dönem alınan önlemler çerçevesinde yangınlara daha iyi müdahale edilebildiğini belirti.

Komitede, çıkan sonuçlarda gereğinin yapılması gerektiğini dile getiren Çeler, çevreye atılan ve yangına sebebiyet verenlere daha da büyük cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.