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“Yangına karşı işbirliği içinde hareket etmek önemli”

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“Yangına karşı işbirliği içinde hareket etmek önemli”
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na atanan Necmi Karakoç’u kabul etti. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şahali, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkede olası orman yangınlarıyla mücadele konusunda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’yla işbirliği içinde hareket edilmesinin önemini vurguladı.
Kabulde, orman yangınları ile ilgili yürütülecek koordinasyon konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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