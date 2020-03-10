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Yangın Yerinde Kabare” oyununun tüm temsilleri durduruldu

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KTAMS Barış Salonu’nda her Salı sunulan “Yangın Yerinde Kabare” oyununun tüm temsilleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde durduruldu.

Yangın Yerinde Kabare” oyununun tüm temsilleri durduruldu

 

Oyunun Yönetmeni Yaşar Ersoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık görevlilerinden aldıkları uyarı çerçevesinde; toplum sağlığını tehdit eden koronavirüsün yayılmasına engel olmak adına KTAMS Barış Salonu’nda her salı sunulan “Yangın Yerinde Kabare” oyununun bu akşamki temsili de dahil olmak üzere tüm temsillerini üzülerek durdurduklarını belirtti.

Ersoy, bilet satın almış olan izleyicilerin ücretlerinin KTAMS Sekreterliğince mesai saatleri içerisinde iade edileceğini ve gelişmeler ışığında seyirciyi bilgilendireceklerini duyurdu.

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