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Yangın söndürme uçağı için girişim

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Yangın söndürme uçağının KKTC’de konuşlandırılması için Tarım Bakanlığı’nın Türkiye nezdinde girişim yapması kararı üretildi

Yangın söndürme uçağı için girişim
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Orman yangınları konusunda açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yangın söndürme uçağının KKTC’de konuşlandırılması için Tarım Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti nezdinde girişim yapması kararı üretildiğini söyledi. 
Geçmişte imzalanan protokol kapsamında, Türkiye’deki yangın söndürme uçaklarının buradaki yangına 17 ile 23 dakika arasında müdahale edilebileceği bilgisinin Bakanlar Kurulu’na aktarıldığını da kaydeden Özersay, “Sayın Tarım Bakanını özellikle bu yaz döneminde Türkiye’den bir yangın söndürme uçağının KKTC’de konuşlandırılması için girişimde bulunması için yetkilendirdik” dedi.
Özersay, fizibilete çalışması yapıp tamamladıktan sonra orman yangınlarının söndürülmesi konusunda diğer alternatiflerin neler olabileceği konusundaki bilgiyi kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. 
Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında bazı yabancıların taşınmaz mal alabilmelerine olanak sağlayacak kararlar aldığını da söyledi. 
 

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