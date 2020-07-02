Yangın helikopteri Ercan Havalimanı'nda

Bakanlar Kurulu'nun, çıkması muhtemelen büyük orman yangınlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde 7 helikopterden Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygun görülen birinin, 1 Temmuz’dan itibaren KKTC’de konuşlanması ve bu helikopter ile 6-7 kişiden oluşacak teknik ekibine gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesine karar vermesi sonucunda Ercan Havaalanında konuşlanmış 6 kişilik ekibi ile bir yangın helikopteri bugün itibariyle göreve başladı.

