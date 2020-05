"Yangın helikopteri alınması konusunda somut adımlar bekliyoruz"

KKTC’nin en güzel ormanlık alanları Tepebaşı, Kalkanlı ve Koruçam bölgelerinde çıkan yangınların herkesin canını yaktığını belirten KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yangın helikopteri alınması konusunda hükümetten acilen somut adım beklediklerini vurguladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yangın helikopteri alınması konusunda hükümetten acilen somut adım beklediklerini kaydetti.

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin en güzel ormanlık alanları Tepebaşı, Kalkanlı ve Koruçam bölgelerinde çıkan yangınların herkesin canını yaktığını belirtti. Her yıl sıcakların artmasıyla birlikte yaşanan yangınlardan, özellikle büyük çaplı orman yangınlarından hala ders çıkarılmadığını kaydeden Bengihan, her defasında aynı sözlerin söylendiği fakat icraata gelince elle tutulur hiç birşey yapılmadığını söyledi.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Orman yangınları ile mücadelede en önemli unsur olan yangın helikopteri alınması konusu, yaşanan her yangın sonrasında gündeme gelmekte, fakat ne yazık ki kısa sürede unutulmaktadır. ‘KKTC’yi kurduk ve sonsuza dek yaşatacağız’ diye övünenler ülkemizin ciğerleri ormanlarımızın yok olmasını önlemek adına bir yangın helikopterinin alınmasını hala öncelikleri arasına almaması düşündürücüdür.

Ülkemizin en önemli doğal zenginliği ormanlarımızın korunması için bu ülkede yaşayan her bireye de sorumluluk düşmektedir. En küçük bir ihmal, çok uzun yıllarda yetişen ormanlarımızın bir anda yok olmasına neden olmaktadır. Gerek bireyler gerekse yönetenler olarak herkesin sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde sadece ağlamakla kaybedeceğimiz ormanlarımızı geri getiremeyeceğiz.

Her yaşanan yangın felaketinden sonra ayni şeyleri söylemekten, yazmaktan usandık. Çok geç olsa da yangın helikopteri alınması konusunda hükümetten acilen somut adım bekliyoruz”