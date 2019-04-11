Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri kura çekimiyle istihdam edilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, bu yıl Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamını noter eşliğinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle yapacağını açıkladı. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Mayıs- Kasım aylarını kapsayan dönem için 125 kişilik istihdam yapılacak. Anılan dönemde altı aylık süreyle istihdam edilenler, “Mevsimlik İşçi” statüsüyle ve asgari ücret karşılığı olarak çalıştırılacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez münhal başvuruları ile işe alımlar gerçekleştirildi. 2018 yılındaki 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi münhaline, 128 kişi başvurdu. Bunların içinden 125 kişi istihdam edildi. BU YILKİ MÜNHALE 237 BAŞVURU OLDU

Bu yılki 125 kişilik münhal için 237 kişi başvurdu. Orman Dairesi Müdürlüğü, geçmiş yıllarda ağır vasıta şoförlüğü yapmış, orman yollarını ve arazilerini bilen 25 kişinin, bu yıl ağır vasıta şoförü olarak istihdam edilmesi kararını aldı. 100 kişi ise gerek kule gözcüsü gerekse yangın işçisi olarak bölgelerdeki başvurulara göre kura çekimi ile istihdam edilecek. Kura çekimleri, noter huzurunda Orman Dairesi Müdürlüğü’nde yapılacak. Buna göre başvurular şöyle: “Girne Bölgesi’ne 24 başvuru oldu. Bu bölgeye 20 kişi alınacak. Girne Bölgesi için kura çekimi yapılacak. Alevkayası Bölgesi için 20 başvuru oldu. 20 kişi alınacak. Kura çekimi yapılmayacak. Lefkoşa Merkez için 39 kişi başvurdu. 10 kişi istihdam edilecek. Kura çekimi yapılacak. Kantara Bölgesi’ne 85 başvuru oldu. 29 kişi alınacak. Kura çekimi yapılacak. Güzelyurt Bölgesi’ne 44 başvuru oldu.21 kişi alınacak. Kura çekimi yapılacak”