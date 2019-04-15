Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamı kura çekimi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, bu yıl Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamını noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirledi. Kura çekimi Orman Dairesi Müdürlüğü’nde yer aldı. Hükümetin almış olduğu kura çekimi kararı ile 125 kişi Yangın Hazır Kuvvet ekibinde istihdam ediliyor.
Bu yılki münhale 237 başvuru olmuştu
Bu yılki 125 kişilik münhal için 237 kişi başvurmuştu. Orman Dairesi Müdürlüğü, geçmiş yıllarda ağır vasıta şoförlüğü yapmış, orman yollarını ve arazilerini bilen 25 kişinin, bu yıl ağır vasıta şoförü olarak istihdam edilmesi kararını aldı. 100 kişi ise gerek kule gözcüsü gerekse yangın işçisi olarak bölgelerdeki başvurulara göre kura çekimi ile istihdam ediliyor.
Kura çekimi sonucu istihdamlar bölgelere göre şu şekilde belirlendi:
LEFKOŞA
1 Yalçın Tahsinsoy Boğazköy-Dikmen Lefkoşa
2 Mithat Uğur Nazlı Lefkoşa Lefkoşa
3 Mehmet Yılmaz Alaniçi Lefkoşa
4 Orhan Koloğlu Değirmenlik Lefkoşa
5 İzzet Şerifoğlu Kozan-Girne Lefkoşa
6 Nusret Korgan Gönyeli Lefkoşa
7 Hasan Mercan Meriç-Lefkoşa Lefkoşa
8 Mehmet Oğul KüçükKaymaklı Lefkoşa
9 Quassem Shurrab Alayköy Lefkoşa
10 Neşet Demirel inönü Lefkoşa
GİRNE
1 Kemal Gürpınar Karşıyaka GİRNE
2 Halil İbrahim Sertdemir Karşıyaka GİRNE
3 Orçun Sağınçoğlu Gönyeli GİRNE
4 Mehmet Ali Beşiktaş Şirinevler GİRNE
5 Bekir Sarıkaya Alayköy GİRNE
6 Mert Falay Lapta GİRNE
7 İbrahim Keleş Sadrazamköy-Girne GİRNE
8 Cemali Kaya Boğazköy-Girne GİRNE
9 Ali Elizel Çatalköy GİRNE
10 Besim Caner Özgöker Gİrne GİRNE
11 Mustafa Eyüpoğlu Girne GİRNE
12 Ahmet Bekar Zeytinlik GİRNE
13 Asil Arif Ergin Esentepe GİRNE
14 Mustafa Tek Karşıyaka GİRNE
15 Musa Kasap Doğancı GİRNE
16 Mehmet Sermetoğlu Lapta-Başpınar GİRNE
17 Görkem Karal Esentepe GİRNE
18 Fikret Ersoyoğlu Çamlıbel GİRNE
19 Kenan Dağgül Karşıyaka GİRNE
20 Mustafa Faris Çatalköy GİRNE
KANTARA
1 Süleyman Koçak Tuzla Kantara
2 Güler Mazlum Mersinlik-İskele Kantara
3 Osman Aygün YeniErenköy Kantara
4 Salih İnal Dipkarpaz-İskele Kantara
5 Serkan Genç Kaplıca-İskele Kantara
6 Vasfi Güngör Yeşilköy-İskele Kantara
7 Cevdet Eryüce Tuzluca-İskele Kantara
8 Hasan Hacıhasanoğlu Sipahi-İskele Kantara
9 Hüseyin Özülkü Yedikonuk-İskele Kantara
10 Mustafa Yeşildallı Yeşilköy-İskele Kantara
11 Muhyettin Ayağ Ziyamet-İskele Kantara
12 Veli Karataş Taşlıca Kantara
13 Hüseyin Biçenleroğlu Ayluga-Mağusa Kantara
14 Kamil Kömürcügil Yeşilköy-İskele Kantara
15 Ahmet Kömürcügil Yeşilköy-İskele Kantara
16 Ali Yenigün Altınova-İskele Kantara
17 Berrat Gökay Yılmaz Tuzluca-İskele Kantara
18 Melih Gök Dörtyol Kantara
19 Emre Özbayrak Dipkarpaz-İskele Kantara
20 İlhan Yokuşoğlu Mehmetçik Kantara
21 Mehmet Müezzin Komili Büyükkonuk Kantara
22 Özdinç Akbaş Dipkarpaz Kantara
23 Ali Sarı Kaleburnu-İskele Kantara
24 Mehmet Altun Dörtyol Kantara
25 Hüseyin Yağlı Çamlıca-Mağusa Kantara
26 Fatih Karaoğlan Dörtyol Kantara
27 Serkan Kzılkaya Büyükkonuk Kantara
28 Serkan Bozok Mağusa Kantara
29 Menderes Karaoğlan Dörtyol Kantara
GÜZELYURT
1 Yasir İşçimen Kalkanlı GÜZELYURT
2 Nazım Sadrazam Akdeniz GÜZELYURT
3 Ömer Arkan Güzelyurt GÜZELYURT
4 Hüseyin Çuvalcı Lefke GÜZELYURT
5 Murat Çakır Tepebaşı GÜZELYURT
6 Berk Arıcan Çamlıbel GÜZELYURT
7 Ali Nay Kalkanlı GÜZELYURT
8 Mustafa Ayvacı Akdeniz GÜZELYURT
9 Burak Sadrazam Akdeniz GÜZELYURT
10 Görkem Olgu Doğancı GÜZELYURT
11 Yavuz Palabıyıkoğlu Yedidalga GÜZELYURT
12 Emre Kokkoz Güzelyurt GÜZELYURT
13 Yıltan Gürcen Gaziveren GÜZELYURT
14 Koral Kalkan Bostancı GÜZELYURT
15 Ali Dana Yedidalga GÜZELYURT
16 Niyazi Şarafat Gaziveren GÜZELYURT
17 Atakan Söğüt Cengizköy-Lefke GÜZELYURT
18 Muhammet Günalan Bostancı GÜZELYURT
19 Fikri Karabacak Güzelyurt GÜZELYURT
20 Murat Yapıcı Lefke GÜZELYURT
21 Ahmet Zeki Erkcan Lefke GÜZELYURT
ALEVKAYASI
1 Hasan Özhan Boltaşlı Alevkayası
2 Aysın Karasu Görneç Alevkayası
3 Nurullah Keskin Vadili Alevkayası
4 Hüsamettin Aktürk Tatlısu Alevkayası
5 Ercan Gencay Esentepe Alevkayası
6 Mahir Dereci Arapköy-Girne Alevkayası
7 Adil Can Meraklı Kalavaç-Lefkoşa Alevkayası
8 Cengiz Şensoy Görneç Alevkayası
9 Ahmet Şensoy Görneç Alevkayası
10 Halil Şensoy Görneç Alevkayası
11 Hüseyin Akil Yıldırım Alevkayası
12 Ahmet Karacaoğlu Dilekkaya Alevkayası
13 İsmet Kim Esentepe Alevkayası
14 Adem Hayat Tatlısu Alevkayası
15 Hasan Uyar Tatlısu Alevkayası
16 Halil Özer Vadili Alevkayası
17 Yaşar Kahraman Vadili Alevkayası
18 Nasuh Güngör Vadili Alevkayası
19 Mustafa Çakır Gaziköy-Lefkoşa Alevkayası
20 Hüseyin Duran Vadili Alevkayası