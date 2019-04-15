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Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamı kura çekimi yapıldı

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Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamı kura çekimi yapıldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, bu yıl Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamını noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirledi. Kura çekimi Orman Dairesi Müdürlüğü’nde yer aldı. Hükümetin almış olduğu kura çekimi kararı ile 125 kişi Yangın Hazır Kuvvet ekibinde istihdam ediliyor.

Bu yılki münhale 237 başvuru olmuştu
Bu yılki 125 kişilik münhal için 237 kişi başvurmuştu. Orman Dairesi Müdürlüğü, geçmiş yıllarda ağır vasıta şoförlüğü yapmış, orman yollarını ve arazilerini bilen 25 kişinin, bu yıl ağır vasıta şoförü olarak istihdam edilmesi kararını aldı. 100 kişi ise gerek kule gözcüsü gerekse yangın işçisi olarak bölgelerdeki başvurulara göre kura çekimi ile istihdam ediliyor.

Kura çekimi sonucu istihdamlar bölgelere göre şu şekilde belirlendi:
LEFKOŞA
1 Yalçın Tahsinsoy Boğazköy-Dikmen Lefkoşa 
2 Mithat Uğur Nazlı Lefkoşa Lefkoşa 
3 Mehmet Yılmaz Alaniçi Lefkoşa 
4 Orhan Koloğlu Değirmenlik Lefkoşa 
5 İzzet Şerifoğlu Kozan-Girne Lefkoşa 
6 Nusret Korgan Gönyeli Lefkoşa 
7 Hasan Mercan Meriç-Lefkoşa Lefkoşa 
8 Mehmet Oğul KüçükKaymaklı Lefkoşa 
9 Quassem Shurrab Alayköy Lefkoşa 
10 Neşet Demirel inönü Lefkoşa

GİRNE 
1 Kemal Gürpınar Karşıyaka GİRNE 
2 Halil İbrahim Sertdemir Karşıyaka GİRNE 
3 Orçun Sağınçoğlu Gönyeli GİRNE 
4 Mehmet Ali Beşiktaş Şirinevler GİRNE 
5 Bekir Sarıkaya Alayköy GİRNE 
6 Mert Falay Lapta GİRNE 
7 İbrahim Keleş Sadrazamköy-Girne GİRNE 
8 Cemali Kaya Boğazköy-Girne GİRNE 
9 Ali Elizel Çatalköy GİRNE 
10 Besim Caner Özgöker Gİrne GİRNE 
11 Mustafa Eyüpoğlu Girne GİRNE 
12 Ahmet Bekar Zeytinlik GİRNE 
13 Asil Arif Ergin Esentepe GİRNE 
14 Mustafa Tek Karşıyaka GİRNE 
15 Musa Kasap Doğancı GİRNE 
16 Mehmet Sermetoğlu Lapta-Başpınar GİRNE 
17 Görkem Karal Esentepe GİRNE 
18 Fikret Ersoyoğlu Çamlıbel GİRNE 
19 Kenan Dağgül Karşıyaka GİRNE 
20 Mustafa Faris Çatalköy GİRNE

KANTARA 
1 Süleyman Koçak Tuzla Kantara 
2 Güler Mazlum Mersinlik-İskele Kantara 
3 Osman Aygün YeniErenköy Kantara 
4 Salih İnal Dipkarpaz-İskele Kantara 
5 Serkan Genç Kaplıca-İskele Kantara 
6 Vasfi Güngör Yeşilköy-İskele Kantara 
7 Cevdet Eryüce Tuzluca-İskele Kantara 
8 Hasan Hacıhasanoğlu Sipahi-İskele Kantara 
9 Hüseyin Özülkü Yedikonuk-İskele Kantara 
10 Mustafa Yeşildallı Yeşilköy-İskele Kantara 
11 Muhyettin Ayağ Ziyamet-İskele Kantara 
12 Veli Karataş Taşlıca Kantara 
13 Hüseyin Biçenleroğlu Ayluga-Mağusa Kantara 
14 Kamil Kömürcügil Yeşilköy-İskele Kantara 
15 Ahmet Kömürcügil Yeşilköy-İskele Kantara 
16 Ali Yenigün Altınova-İskele Kantara 
17 Berrat Gökay Yılmaz Tuzluca-İskele Kantara 
18 Melih Gök Dörtyol Kantara 
19 Emre Özbayrak Dipkarpaz-İskele Kantara 
20 İlhan Yokuşoğlu Mehmetçik Kantara 
21 Mehmet Müezzin Komili Büyükkonuk Kantara 
22 Özdinç Akbaş Dipkarpaz Kantara 
23 Ali Sarı Kaleburnu-İskele Kantara 
24 Mehmet Altun Dörtyol Kantara 
25 Hüseyin Yağlı Çamlıca-Mağusa Kantara 
26 Fatih Karaoğlan Dörtyol Kantara 
27 Serkan Kzılkaya Büyükkonuk Kantara 
28 Serkan Bozok Mağusa Kantara 
29 Menderes Karaoğlan Dörtyol Kantara

GÜZELYURT 
1 Yasir İşçimen Kalkanlı GÜZELYURT 
2 Nazım Sadrazam Akdeniz GÜZELYURT 
3 Ömer Arkan Güzelyurt GÜZELYURT 
4 Hüseyin Çuvalcı Lefke GÜZELYURT 
5 Murat Çakır Tepebaşı GÜZELYURT 
6 Berk Arıcan Çamlıbel GÜZELYURT 
7 Ali Nay Kalkanlı GÜZELYURT 
8 Mustafa Ayvacı Akdeniz GÜZELYURT 
9 Burak Sadrazam Akdeniz GÜZELYURT 
10 Görkem Olgu Doğancı GÜZELYURT 
11 Yavuz Palabıyıkoğlu Yedidalga GÜZELYURT 
12 Emre Kokkoz Güzelyurt GÜZELYURT 
13 Yıltan Gürcen Gaziveren GÜZELYURT 
14 Koral Kalkan Bostancı GÜZELYURT 
15 Ali Dana Yedidalga GÜZELYURT 
16 Niyazi Şarafat Gaziveren GÜZELYURT 
17 Atakan Söğüt Cengizköy-Lefke GÜZELYURT 
18 Muhammet Günalan Bostancı GÜZELYURT 
19 Fikri Karabacak Güzelyurt GÜZELYURT 
20 Murat Yapıcı Lefke GÜZELYURT 
21 Ahmet Zeki Erkcan Lefke GÜZELYURT

ALEVKAYASI 
1 Hasan Özhan Boltaşlı Alevkayası 
2 Aysın Karasu Görneç Alevkayası 
3 Nurullah Keskin Vadili Alevkayası 
4 Hüsamettin Aktürk Tatlısu Alevkayası 
5 Ercan Gencay Esentepe Alevkayası 
6 Mahir Dereci Arapköy-Girne Alevkayası 
7 Adil Can Meraklı Kalavaç-Lefkoşa Alevkayası 
8 Cengiz Şensoy Görneç Alevkayası 
9 Ahmet Şensoy Görneç Alevkayası 
10 Halil Şensoy Görneç Alevkayası 
11 Hüseyin Akil Yıldırım Alevkayası 
12 Ahmet Karacaoğlu Dilekkaya Alevkayası 
13 İsmet Kim Esentepe Alevkayası 
14 Adem Hayat Tatlısu Alevkayası 
15 Hasan Uyar Tatlısu Alevkayası 
16 Halil Özer Vadili Alevkayası 
17 Yaşar Kahraman Vadili Alevkayası 
18 Nasuh Güngör Vadili Alevkayası 
19 Mustafa Çakır Gaziköy-Lefkoşa Alevkayası 
20 Hüseyin Duran Vadili Alevkayası

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