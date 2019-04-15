Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamı kura çekimi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, bu yıl Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamını noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirledi. Kura çekimi Orman Dairesi Müdürlüğü’nde yer aldı. Hükümetin almış olduğu kura çekimi kararı ile 125 kişi Yangın Hazır Kuvvet ekibinde istihdam ediliyor.

Bu yılki münhale 237 başvuru olmuştu

Bu yılki 125 kişilik münhal için 237 kişi başvurmuştu. Orman Dairesi Müdürlüğü, geçmiş yıllarda ağır vasıta şoförlüğü yapmış, orman yollarını ve arazilerini bilen 25 kişinin, bu yıl ağır vasıta şoförü olarak istihdam edilmesi kararını aldı. 100 kişi ise gerek kule gözcüsü gerekse yangın işçisi olarak bölgelerdeki başvurulara göre kura çekimi ile istihdam ediliyor.

Kura çekimi sonucu istihdamlar bölgelere göre şu şekilde belirlendi:

LEFKOŞA

1 Yalçın Tahsinsoy Boğazköy-Dikmen Lefkoşa

2 Mithat Uğur Nazlı Lefkoşa Lefkoşa

3 Mehmet Yılmaz Alaniçi Lefkoşa

4 Orhan Koloğlu Değirmenlik Lefkoşa

5 İzzet Şerifoğlu Kozan-Girne Lefkoşa

6 Nusret Korgan Gönyeli Lefkoşa

7 Hasan Mercan Meriç-Lefkoşa Lefkoşa

8 Mehmet Oğul KüçükKaymaklı Lefkoşa

9 Quassem Shurrab Alayköy Lefkoşa

10 Neşet Demirel inönü Lefkoşa

GİRNE

1 Kemal Gürpınar Karşıyaka GİRNE

2 Halil İbrahim Sertdemir Karşıyaka GİRNE

3 Orçun Sağınçoğlu Gönyeli GİRNE

4 Mehmet Ali Beşiktaş Şirinevler GİRNE

5 Bekir Sarıkaya Alayköy GİRNE

6 Mert Falay Lapta GİRNE

7 İbrahim Keleş Sadrazamköy-Girne GİRNE

8 Cemali Kaya Boğazköy-Girne GİRNE

9 Ali Elizel Çatalköy GİRNE

10 Besim Caner Özgöker Gİrne GİRNE

11 Mustafa Eyüpoğlu Girne GİRNE

12 Ahmet Bekar Zeytinlik GİRNE

13 Asil Arif Ergin Esentepe GİRNE

14 Mustafa Tek Karşıyaka GİRNE

15 Musa Kasap Doğancı GİRNE

16 Mehmet Sermetoğlu Lapta-Başpınar GİRNE

17 Görkem Karal Esentepe GİRNE

18 Fikret Ersoyoğlu Çamlıbel GİRNE

19 Kenan Dağgül Karşıyaka GİRNE

20 Mustafa Faris Çatalköy GİRNE

KANTARA

1 Süleyman Koçak Tuzla Kantara

2 Güler Mazlum Mersinlik-İskele Kantara

3 Osman Aygün YeniErenköy Kantara

4 Salih İnal Dipkarpaz-İskele Kantara

5 Serkan Genç Kaplıca-İskele Kantara

6 Vasfi Güngör Yeşilköy-İskele Kantara

7 Cevdet Eryüce Tuzluca-İskele Kantara

8 Hasan Hacıhasanoğlu Sipahi-İskele Kantara

9 Hüseyin Özülkü Yedikonuk-İskele Kantara

10 Mustafa Yeşildallı Yeşilköy-İskele Kantara

11 Muhyettin Ayağ Ziyamet-İskele Kantara

12 Veli Karataş Taşlıca Kantara

13 Hüseyin Biçenleroğlu Ayluga-Mağusa Kantara

14 Kamil Kömürcügil Yeşilköy-İskele Kantara

15 Ahmet Kömürcügil Yeşilköy-İskele Kantara

16 Ali Yenigün Altınova-İskele Kantara

17 Berrat Gökay Yılmaz Tuzluca-İskele Kantara

18 Melih Gök Dörtyol Kantara

19 Emre Özbayrak Dipkarpaz-İskele Kantara

20 İlhan Yokuşoğlu Mehmetçik Kantara

21 Mehmet Müezzin Komili Büyükkonuk Kantara

22 Özdinç Akbaş Dipkarpaz Kantara

23 Ali Sarı Kaleburnu-İskele Kantara

24 Mehmet Altun Dörtyol Kantara

25 Hüseyin Yağlı Çamlıca-Mağusa Kantara

26 Fatih Karaoğlan Dörtyol Kantara

27 Serkan Kzılkaya Büyükkonuk Kantara

28 Serkan Bozok Mağusa Kantara

29 Menderes Karaoğlan Dörtyol Kantara

GÜZELYURT

1 Yasir İşçimen Kalkanlı GÜZELYURT

2 Nazım Sadrazam Akdeniz GÜZELYURT

3 Ömer Arkan Güzelyurt GÜZELYURT

4 Hüseyin Çuvalcı Lefke GÜZELYURT

5 Murat Çakır Tepebaşı GÜZELYURT

6 Berk Arıcan Çamlıbel GÜZELYURT

7 Ali Nay Kalkanlı GÜZELYURT

8 Mustafa Ayvacı Akdeniz GÜZELYURT

9 Burak Sadrazam Akdeniz GÜZELYURT

10 Görkem Olgu Doğancı GÜZELYURT

11 Yavuz Palabıyıkoğlu Yedidalga GÜZELYURT

12 Emre Kokkoz Güzelyurt GÜZELYURT

13 Yıltan Gürcen Gaziveren GÜZELYURT

14 Koral Kalkan Bostancı GÜZELYURT

15 Ali Dana Yedidalga GÜZELYURT

16 Niyazi Şarafat Gaziveren GÜZELYURT

17 Atakan Söğüt Cengizköy-Lefke GÜZELYURT

18 Muhammet Günalan Bostancı GÜZELYURT

19 Fikri Karabacak Güzelyurt GÜZELYURT

20 Murat Yapıcı Lefke GÜZELYURT

21 Ahmet Zeki Erkcan Lefke GÜZELYURT

ALEVKAYASI

1 Hasan Özhan Boltaşlı Alevkayası

2 Aysın Karasu Görneç Alevkayası

3 Nurullah Keskin Vadili Alevkayası

4 Hüsamettin Aktürk Tatlısu Alevkayası

5 Ercan Gencay Esentepe Alevkayası

6 Mahir Dereci Arapköy-Girne Alevkayası

7 Adil Can Meraklı Kalavaç-Lefkoşa Alevkayası

8 Cengiz Şensoy Görneç Alevkayası

9 Ahmet Şensoy Görneç Alevkayası

10 Halil Şensoy Görneç Alevkayası

11 Hüseyin Akil Yıldırım Alevkayası

12 Ahmet Karacaoğlu Dilekkaya Alevkayası

13 İsmet Kim Esentepe Alevkayası

14 Adem Hayat Tatlısu Alevkayası

15 Hasan Uyar Tatlısu Alevkayası

16 Halil Özer Vadili Alevkayası

17 Yaşar Kahraman Vadili Alevkayası

18 Nasuh Güngör Vadili Alevkayası

19 Mustafa Çakır Gaziköy-Lefkoşa Alevkayası

20 Hüseyin Duran Vadili Alevkayası