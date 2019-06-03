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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden ara bölgeye araştırma ziyareti

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Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Uluslararası Örgütler dersi kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgeye alan çalışması düzenledi.

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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden ara bölgeye araştırma ziyareti
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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, ara bölgeye alan çalışması kapsamında ziyaret gerçekleştiren öğrenciler, BM gibi uluslararası örgütlerin işleyişini ve Kıbrıs’taki yetki alanlarını yerinde inceledi.

KURAMSAL VE TEORİK BİLGİLER PEKİŞTİRİLDİ…

Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal bilgi birikimlerinin uluslararası sistemde ve Kıbrıs özelinde nasıl tatbik edildiğine ilişkin gözlem ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Lefkoşa’da bulunan ara bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Doç. Dr. Köprülü, araştırma ziyareti kapsamında 1964 yılından bu yana adada bulunan BM Barış Gücüne ilişkin öğrencilerin gözlem yapabilmelerinin derslerde edinilen kavramsal araç ve teorik yaklaşımların pratikte nasıl işlediğine yönelik olarak düzenledikleri bu çalışmanın önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Köprülü, 1945 yılında kurulan ve bugün 193 üyeye ulaşan BM’in hem Kıbrıs adasında hem de küresel anlamda yetki ve faaliyet alanlarını yerinde inceleme olanağının dünyanın farklı ülkelerinden ve kültürlerinden Üniversiteye gelen öğrencilere farklı bakış açıları kazandırdığına dikkat çekti.

Disiplinlerarası Bir Eğitim-Öğretim İlkesi Benimseniyor…

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu da, öğrencilerin alan araştırmalarına katkı koyacak ve uluslararası kurumları tanıyacak olanağa sahip olmalarının önemine vurgu yaparak, disiplinlerarası bir eğitim-öğretim ilkesi ile bu tür faaliyetleri desteklediklerini ifade etti. 

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