banner255
İşini garantiye aldı
İşini garantiye aldı
136 0
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
31 0
 
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
15 0
MTG takipte
MTG takipte
45 0
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
34 0
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
66 0
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
43 0
banner82

Yağmurlu hava gidecek, sıcak hava gelecek

banner27

banner262
Yağmurlu hava gidecek, sıcak hava gelecek

KKTC’de yarın ve Perşembe günü yağmur bekleniyor. Perşembe gününden sonra yağmurlu hava yerini nispeten KKTC’de yarın ve Perşembe günü yağmur bekleniyor. Perşembe gününden sonra yağmurlu hava yerini nispeten sıcak havaya bırakacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 5 - 11 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve perşembe günü yağmur bekleniyor. Diğer günler, genellikle açık, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Periyodun ilk günlerinde hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 15 – 18 ºC, diğer günlerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.ya bırakacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 5 - 11 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve perşembe günü yağmur bekleniyor. Diğer günler, genellikle açık, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Periyodun ilk günlerinde hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 15 – 18 ºC, diğer günlerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.