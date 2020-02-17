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Yağmurlu hava geliyor

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Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli  hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yarın, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günü sağanak yağmur beklendiğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava Perşembe, Pazar ve Pazartesi günü parçalı, az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle  iç kesimler ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk iki günü Kuzeyli yönlerden, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli esecek.

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