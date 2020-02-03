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Yağmurlu hava geliyor

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Güneşli geçen günlerin ardından yeniden yağmur geliyor.

Yağmurlu hava geliyor

METEOROLOJİ DAİRESİ, YARINDAN İTİBAREN HAFTA BOYUNCA YAĞMUR BEKLENDİĞİNİ, SICAKLIĞIN DA DÜŞECEĞİNİ DUYURDU

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren hafta boyunca yağmur beklendiğini, sıcaklığın da 7 derece düşeceğini açıkladı.

Dairenin 4 - 10 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarından itibaren havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Hafta boyunca bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında soğuk ve nemli ikinci yarısında ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu; Çarşamba parçalı ve çok bulutlu akşam saatleri sağanak yağmurlu; Perşembe parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Bu Pazar hava az bulutlu, haftaya Pazartesi ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

SICAKLIK 19’DAN 12’YE DÜŞECEK

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece, ikinci yarısında ise 9-12 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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