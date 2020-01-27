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Yağmurlu hava geliyor

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Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi yarından cumaya kadar yer yer sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ocak ile 2 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava cumartesinden sonra genellikle parçalı bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 14-17 derce dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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