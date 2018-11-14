Yağmurlu hava geliyor

Havanın yarından itibaren yağmurlu olması; en yüksek hava sıcaklığının ise iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Kasım dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatleri yağmurlu; Cuma günü parçalı çok bulutlu günün ilk saatleri sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu zamanla yer yer yağmurlu; Pazar günü parçalı zamanla çok bulutlu; Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Salı ve Çarşamba günlerinin ise parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.