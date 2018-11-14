banner107
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
133 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
8 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
122 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
36 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
141 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
99 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
164 0
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
38 0
banner82

Yağmurlu hava geliyor

banner27

Yağmurlu hava geliyor
banner192

Havanın yarından itibaren yağmurlu olması; en yüksek hava sıcaklığının ise iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Kasım dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Havanın yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatleri yağmurlu; Cuma günü parçalı çok bulutlu günün ilk saatleri sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu zamanla yer yer yağmurlu; Pazar günü parçalı zamanla çok bulutlu; Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Salı ve Çarşamba günlerinin ise parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.