Yağmurlu hava etkili oluyor

Ülkemizde hafta başından beridir etkili olan sonbahar yağmurları bugün özellikle Kuzey sahil şeridindeki Girne, Çatalköy ve Esentepe ile Beşparmak dağı eterklerindeki köylerde etkili oluyor. Lefkoşa'da ise kısa süreli yağan yağmur birçok bölgede yolların sularla kaplanmasını sağladı.

Girne, Çatalköy ve Esentepe bölgesinde yağmur suları bazı yerlerde otellere ve evlere girdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Öte yandan Geçitkale bölgesinde bulunan Mallıdağ ve Çınarlı köylerinde yağan yağmur sularının Geçitkale'ye dere olarak indiği kaydedildi.