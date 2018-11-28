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Yağmurlu hava etkili olacak

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Yağmurlu hava etkili olacak
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, 5 Aralık Çarşamba gününe kadar hava yağmurlu olacak. Sadece Pazar ve Pazartesi günleri yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık’a kadar bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin  etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü parçalı ve çok bulutlu;  Pazartesi günü parçalı bulutlu; Salı günü parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu; Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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