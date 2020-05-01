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Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu

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Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu

İlkbahar'ın son ayına girdiğimiz bugün öğle saatlerinde doğu ve kuzey doğu bölgesinde görülen yağmurlar bazı bölgelerde etkili oldu.

Özellikle İskele, Geçitkale, Gazimağusa bölgesi köylerinde yaklaşık 1 saat süren yağmur nedeniyle bazı yerlerde dereler aktı. Adeta toprağın suya doyduğu birçok yerdekiyağmurların zararsız olması temenni edildi.

YAĞMURLU HAVA SÜRECEK

 Yağmurlu havanın 5 Mayıs Salı gününe kadar yer yer devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava; yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, 3 Mayıs Pazar parçalı ve çok bulutlu, 4 Mayıs Pazartesi parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, 5 Mayıs Salı parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, 6 Mayıs Çarşamba’dan 8 Mayıs Cuma gününe kadar ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyretmesi, 
güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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