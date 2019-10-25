Yağmurlu hava Çarşamba'ya kadar sürecek

Haftasonu hava sağanak yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 26 Ekim – 01 Kasım tarihleri arasında bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağmurlu hava Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar devam edecek.

En yüksek hava sıcaklığı İç kesimler ve sahillerde 25 - 28 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar Genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.