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Yağmurlu hava 2020 yılının ilk gününe kadar sürecek

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Yağmurlu hava 2020 yılının ilk gününe kadar sürecek

Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava; yarın, parçalı, zamanla çok bulutlu ve yağmurlu; Pazar parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Salı parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Yılın ilk günü olan Çarşambadan itibaren ise parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, yarın Güney ve Batı, diğer günler Kuzeyli yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.

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