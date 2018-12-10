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Yağmur ve fırtına hafta sonuna kadar sürecek

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Yağmur ve fırtına hafta sonuna kadar sürecek
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Meteoroloji Dairesi, havanın, yarından itibaren hafta sonuna kadar yağmurlu olacağını, rüzgarın zaman zaman kuvvetli, yarın ve çarşamba günü ise zaman zaman fırtınamsı esmesinin beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 11-17 Aralık tarihleri arasında bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın parçalı bulutlu günün ilk saatleri ve akşam saatleri sağanak yağmurlu, Çarşamba günü, parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak yağmurlu, Perşembe günü parçalı çok bulutlu akşam saatleri yağmurlu, Cuma günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar yağmurlu, cumartesi, Pazar ve pazartesi günleri parçalı bulutlu, geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ve Çarşamba günleri kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

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