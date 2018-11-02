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Yağmur ve fırtına geliyor

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Pazar, Pazartesi ve Salı günü yer yer sağanak yağmur görülecek, Pazar günü  ise kuvvetli zaman zaman ‘Fırtınamsı’ olarak esecek

Yağmur ve fırtına geliyor
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 Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Pazar, Pazartesi ve Salı günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Pazar günü rüzgar fırtınamsı olarak esecek. Sıcaklık da yarından sonra 4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın yüksek basınç sistemi ile ılık, ardından 9 Kasıma kadar ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Hava, genellikle parçalı bulutlu olacak; Pazar, Pazartesi ve Salı günü yer yer sağanak yağmur görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde yarın 26–29 derece, sonrasında ise 22–25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazar günü  ise kuvvetli zaman zaman ‘Fırtınamsı’ olarak esecek.

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