Yağmur ve dolu, Mağusa ve Mesarya’da etkili oldu

Mağusa ve Mesarya bölgesinde yer yer etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

Gamze PİR BAYKUR

Mesarya ile Mağusa’yı etkisi altına alan yağışlı hava birçok bölgeyi olumsuz etkiledi.

Mağusa’da sular altında kalan Karakol bölgesindeki Barbaros Sokak sakinleri ise alınmayan önlemlerden dolayı isyan etti.

Gökmen Özbey adlı mahalle sakini, her yağmur sonrası sokağın sular altında kalmasına ve gerekli önlemlerin alınmamasına ise dalgıç kıyafeti giyerek tepki gösterdi.

Öte yandan Mesarya bölgesi köylerinde de etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra Turunçlu ve Paşaköy bölgesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Polis dolu yağışından dolayı araç sürücülerine araçlarını dikkatli kullanması uyarısında bulundu.

Paşaköy’de fırtınalı hava nedeniyle bazı telefon direkleri yol içine devrildi.

YOLLAR BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan aşırı yağışlar sonucu Erdemli köyüne giden yolda şu taşkını nedeniyle yol su altında kaldı.

Polis yolun tehlike arz ettiği için sürücülerin emniyetleri açısından sular çekilene kadar bu yolu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Erdemli köyüne giden yolun yanı sıra Dilekkaya- Kırıkkale köyleri arasındaki yol ile İnönü - Vadili köyleri arasındaki yollar su altında kaldı. İnönü-Vadili arasında yolda mahsur kalan iki araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mağusa Barbaros Sokak sakini bir vatandaş, dalgıç kıyafeti giyerek her yağmur sonrası sokağın sular altında kalmasına tepki gösterdi

Erdemli yolunda şu taşkını meydana geldi

Erdemli yolunda araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı