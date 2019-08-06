Ülke geneli 40 derece sıcaklıkla kavrulurken, Lefkoşa’yı dün yağmur serinletti

Ülke geneli 40 derece sıcaklıkla kavrulurken Lefkoşa’da dün yağmur sürprizi yaşandı.

Dün öğleden sonra aniden başlayan yağmur, 10 dakika boyunca devam etti.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak, salı günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı kaydedildi.

Buna göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 derece, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.