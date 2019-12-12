Yağmur sürecek

Şiddetli yağışlarla birlikte İskele Boğaz bölgesinde dün bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı

Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında. Moloz yığınları ile kapanan ve yönü değiştirilen dere yatağının denize ulaşamaması İskele Boğaz bölgesinde dün bazı ev ve işyerlerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Öte yandan sağanak yağmur, önümüzdeki günlerde de etkili olacak.

Hava bugünden itibaren hafta başına kadar sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 12-18 Aralık tarihleri arasında ülke soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı zamanla çok bulutlu ve yağmurlu, pazar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi ve diğer günler ise parçalı ve az bulutlu olacak.

İskele’de dün su taşkınları oldu

SICAKLIK 15-18 DERECE

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 15 - 18 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu, ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.