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Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti

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Sonbahar’ın ilk yağmuru Lefkoşa’yı bir saatte felç etti. Şiddetli yağmur ve dolu yağışı, su baskınlarına neden oldu. Bazı yerlerde elektrik direkleri devrildi, araçlar yollarda kaldı

Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
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Sonbahar’ın ilk yağmuru Lefkoşa’ya etkili geldi.

Lefkoşa’da dün sağanak  ve şiddetli dolu yağışı su baskınlarına neden oldu.

Başkente zaman zaman leblebi büyüklüğünde dolu yağarken, düşen yıldırımlar ve gök gürlemelerinin ardından yaklaşık 14.00’te başlayan yağış, yaklaşık bir saat sürdü.

Yağışlar sonucu Lefkoşa'da bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Organize sanayi bölgesinde bazı iş yerlerine ait depo ile Lefkoşa'da eski Peyak arkasındaki belediye evlerini su bastı. 

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile Girne Kapısı arasındaki yol olan Cemal Gürsel Caddesi de sular altında kaldı.

Surlar içindeyse bir elektrik direği devrildi. İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yağmura otobüs terminalindeki pazar alanında yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yağmur sırasında bazı gölgelikler yıkıldı, birçok yurttaş aracına zor yetişti. Yağmurun bastırmasıyla pazar yerinden kaçamayan bazı yurttaşlar derme çatma brandaların altına sığındı.

Lefkoşa Surlariçi'nde bir evin çatısından kopan demir parçalar ise Ayluga Kilisesi'nin damına düştü. 

Öte yandan Minareliköy, Cihangir ve Düzova, Demirhan, Haspolat, Görneç’te yağmurla birlikte dolu yağışı da görüldü. Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de ise yağış olmadı.

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