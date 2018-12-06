Yağmur, hayatı felç etti

Şiddetli yağış dün de devam etti. Yine su baskınları oldu, yollar kapandı

Şiddetli yağış dün de etkisini gösterdi.

Girne Bölgesi'nde yağmur suları Girne Çevre Yolu'na taştı.

Çevre Yolu üzerindeki Girne Eziç Premier Restoran'ın bahçe duvarını delen yağmur suları, adeta bir şelale gibi yola döküldü.

Şiddetli yağış Karşıyaka-Lapta ve Alsancak bölgesinde de etkili oldu

Görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü.

Girne Amerikan Üniversitesi yurt binası da yağışlardan nasibini aldı.

Yağmur, Bafra’da da etkili oldu. Kaya Artemis personel lojmanlarında su baskınları oldu.

Akşam saatlerinde ise Lefkoşa- Girne Anayolu, su taşkınları sebebiyle Gönyeli Çemberi ile Boğazkoy arası ve Boğğazkoy-Dikmen anayolu trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı salı günü başlayan aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan su baskınları ve toprak kaymalarına yaptığı müdahaleleri açıkladı.

Halktan gelen ihbarlar üzerine ada genelinde 5 kurtarma aracı, 1 tanker ve 25 kişiden oluşan Sivil Savunma Acil Müdahale ekiplerinin sel baskınından etkilenen 23 olaya müdahale ettiği kaydedildi.

Şiddetli yağışların şehir merkezlerinde de etkili olduğu belirtilen açıklamada, Sivil Savunma Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt Bölge Müdürlüğü acil müdahale ekiplerinin de kendi bölgelerindeki su baskınlarına müdahale ederek, gün boyunca yaptıkları çalışmalarla, su baskınlarının neden olduğu tıkalı menfezleri açtığı ve bina bodrumlarında biriken suları tahliye ettiği ifade edildi.

ÇARŞAMBA'YA KADAR YAĞMUR VAR

Ülkede Çarşamba'ya kadar sağanak bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6 - 12 Aralık tarihleri arasında bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve Cuma günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, cumartesi günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar günü parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatleri yağmurlu, pazartesi günü ve salı günü parçalı çok bulutlu ve yağmurlu ve çarşamba günü parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk iki günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında fırtına şeklinde esecek.

ZAFER BURNU’NA 97 KG YAĞIŞ

Öte yandan KKTC’de önceki sabah 08.00 ile dün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 97 kg ile Sipahi ve Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Sipahi, Zafer Burnu 97 kg/m², Yenierenköy 61 kg/m², Geçitkale 52 kg/m², Gazimağusa 51 kg/m², Gönendere 40 kg/m², Mallıdağ 38 kg/m², Dipkarpaz 37 kg/m², Mehmetcik 35 kg/m², İskele 32 kg/m², Ziyamet 28 kg/m², Girne 27 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,4 ile 25 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Girne’de Eziç Premier Restoran'ın bahçe duvarını delen yağmur suları, şelale gibi yola döküldü

GAÜ yurt binası da yağışlardan nasibini aldı

Girne

Bafra oteller bölgesi

Girne Lefkoşa anayolu dün akşam bu haldeydi