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Yağmur hafta boyunca devam edecek

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Meteoroloji Dairesi hafta boyunca sağanak beklendiğini açıkladı

Yağmur hafta boyunca devam edecek
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Daireden yapılan açıklamaya göre, bölge, 24 – 30 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyretmesi; rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 
 

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