Yağmur hafta boyunca devam edecek

Daireden yapılan açıklamaya göre, bölge, 24 – 30 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyretmesi; rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi hafta boyunca sağanak beklendiğini açıkladı
Daireden yapılan açıklamaya göre, bölge, 24 – 30 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.