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Yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarından itibaren yağışla hava etkili olacak.

Yağmur geliyor

 

Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren Perşembe gününe kadar, havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 16 – 19 derece, Cuma günü  ise 
12 – 15 ºC  dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, periyodun ilk yarısı güney ve batı, ikinci yarısı kuzey ve batı yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer fırtına şeklinde esecek. 
 

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