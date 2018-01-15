Yağmur geliyor

Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren Perşembe gününe kadar, havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 16 – 19 derece, Cuma günü ise
12 – 15 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk yarısı güney ve batı, ikinci yarısı kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer fırtına şeklinde esecek.
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