Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve Cuma sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin yarından 24 Haziran’a kadarki süreye ilişkin tahminlerine göre, hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, doğu kesimlerde ise kısa süreli sağanak yağışlı geçecek.

Cuma günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, geri kalan günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 31-34 derece, sahillerde 27-30 derece dolaylarında olması; rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yarın ve cuma ise kuvvetli esmesi bekleniyor.